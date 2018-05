Sénégal: Investissements - Le Québec va ouvrir, à Dakar, sa première Délégation en Afrique

Khoudia Mbaye, ministre de la Promotion des investissements, des Partenariats et du Développement des téléservices de l'État, a présidé, vendredi dernier, à Montréal, le forum économique du Sénégal au Canada. Une occasion saisie par le gouvernement du Québec pour signer un texte autorisant l'ouverture de la première Délégation en terre africaine.

L'Etat fédéré du Québec a témoigné sa reconnaissance au peuple sénégalais et a décidé d'ouvrir sa première Délégation ou représentation diplomatique en Afrique. Un choix justifié, selon le ministre des Relations internationales et de la Francophonie et, par ailleurs, représentante du gouvernement du Québec, Mme Christine Saint-Pierre, qui prenait part à la cérémonie d'ouverture de cette rencontre.

Deux ans après l'ouverture d'un bureau économique à Dakar, le Québec vient de passer à l'étape supérieure. Mme Christine Saint-Pierre a signé cet « accord de haute portée diplomatique et économique », en présence de l'ambassadeur du Sénégal au Canada, Viviane Bampassy, et du ministre de la Promotion des investissements, des Partenariats et du Développement des téléservices de l'État, Mme Khoudia Mbaye.

Devant des chefs d'entreprises canadiens et de plusieurs partenaires publics et privés, Mme Christine Saint-Pierre a déclaré que « cette décision du gouvernement du Québec va permettre d'accélérer les investissements au Sénégal qui a un climat des affaires propices, de faire doubler les effectifs des Québécois sur le sol sénégalais, en plus d'assurer une présence permanente dans ce pays de la Téranga».

Selon elle, les relations économiques entre le Sénégal et le Québec ont connu une croissance exponentielle, car les valeurs des exportations sont passées de 4,6 millions de dollars canadiens en 2013, soit environ 1,170 milliard de FCfa, à 31,8 millions de dollars en 2017, soit 14,31 milliards de FCfa.

La cérémonie de cette 4ème édition du forum économique dont le thème est : « le défi de la gouvernance des ressources naturelles : levier pour le commerce, l'industrialisation et la transformation économique reste un rendez-vous crucial pour le bureau économique de l'ambassade du Sénégal au Canada, sous la houlette de M. Zaccaria Coulibaly.

Des secteurs porteurs, dont les mines, le pétrole, le gaz, la promotion des investissements, du touristique, ont été passés à la loupe par des conférenciers, des panelistes et autres experts lors de cette rencontre.