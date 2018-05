Après avoir construit, sur fonds propres, et œuvré pour la création de leur Collège d'enseignement moyen (CEM), les communautés de Dioudoubou, sous l'impulsion de leur maire Ibrahima Djité, veillent sur le service après-vente dans l'accompagnement des élèves en vue de la réalisation des performances scolaires. A l'occasion de leurs journées culturelles ce week-end, elles ont salué les résultats et sollicité des services additionnels de base comme l'eau et le mur de clôture pour améliorer les enseignements/apprentissages.

Un an après la construction et la création du Collège d'enseignement moyen (CEM) de Dioudoubou, dans le département de Goudomp, par les communautés de ce terroir, sous la conduite du maire Ibrahima Djité, les enseignements / apprentissages se développement à un rythme rassurant.

C'est du moins le sentiment du maire, satisfait d'avoir trouvé une solution aux déperditions scolaires surtout celle des jeunes filles victimes de grossesses précoces. Ibrahima Djité, le maire de Dioudoubou, l'a fait savoir ce week-end, à l'occasion des journées culturelles du gouvernement scolaire du CEM.

«Aujourd'hui, nous sommes comblés de joie vu l'engagement de l'administration, à commencer par l'inspecteur d'académie, les inspecteurs de l'éducation et de la formation, les professeurs et les surveillants, vu l'engagement des parents d'élève et des élèves eux-mêmes.

Et, c'est cette synergie qui a secrété ce collège-là. Cela permet à tous les élèves et surtout aux jeunes filles d'étudier sur place au lieu de se déplacer ailleurs, sur près de 8 kilomètres, pour aller étudier. Le potentiel de risques était énormes, avec les grossesses d'enfants et les lots d'abandons scolaires car n'ayant pas de tuteur au lieu d'implantation du collège», déclare-t-il.

Ibrahima Djité de poursuivre: «notre CEM qui a commencé à fonctionner depuis l'année dernière offre déjà ses résultats, en terme de réduction des fréquences d'abandons scolaires et de motivation des élèves à produire des résultats.

Tel qu'inscrit dans l'Axe II du Plan Sénégal Emergent (PSE), le capital humain est déterminant dans la réalisation des objectifs du PSE et l'apprentissage à la bonne pratique citoyenne», dit-il.

Le principal du CEM de Dioudoubou, Lamine Badio, indique que ce sont des moments de formation pratique qui mettent les enfants au cœur du système de gouvernance, via leurs clubs scolaires.

«La centralité de l'apprenant est très significative dans l'approche des enseignements/apprentissages. On apprend aux enfants les pratiques de bonne gouvernance pour les préparer à bien diriger, avec tous les principes de bonne gestion», explique notamment Lamine Badio.

A Dioudoubou, en plein cœur du Badoumbo, les familles d'acteurs de l'école sollicitent, dans le même temps, la construction d'un mur de clôture, l'accès aux points d'eau potable et autres équipements didactiques.

Le maire de Dioudoubou, Ibrahima Djité, annonce d'autres perspectives rassurantes, de concert, dit-il, avec son collègue de Guédiawaye, Aliou Sall, par ailleurs président de l'association des maires du Sénégal (AMS) pour renforcer le dispositif opérationnel susceptible de booster les indicateurs de performances.