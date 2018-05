Sénégal: Mondial Russie 2018 - Randonnée pédestre de soutien aux lions

L'équipe nationale de football en partance pour la Coupe du monde Russie 2018 a été un vecteur d'union des cœurs lors de la randonnée pédestre qui a regroupé, ce dimanche 13 mai, toutes les sensibilités politiques et sportives, des comités de supporters et le président de la Fédération sénégalaise de football (FSF). Une occasion pour le ministre des Sports, Matar Ba, d'appeler à l'union des cœurs autour des Lions du football.

Les sportifs et les politiques de tous bords se sont confondus dans les rangs de la marche organisée, ce dimanche, par la Fédération sénégalaise de randonnée pédestre. Et c'est une véritable communion qui s'est créée autour des randonneurs et des comités de supporters du «12e Gaïndé» et «Allez Casa».

Une occasion d'appeler à l'union des cœurs des Sénégalais en direction de la Coupe du monde dont l'ouverture est prévue le 14 juin prochain en Russie. En première ligne de la marche, le ministre des Sports, Matar Ba, n'a pas manqué de se réjouir de la présence des différentes sensibilités politiques autour de la manifestation mais aussi d'appeler à l'union des cœurs.

«Les jeunesses du pouvoir et de l'opposition sont là. Aujourd'hui, le sport est en train de donner un exemple à la classe politique. L'équipe nationale appartient à tous les Sénégalais. Chacun devrait s'y mettre, travailler, prier et donner de l'énergie pour qu'elle puisse faire un excellent parcours en Russie.

Je suis très rassuré. Un mouvement sportif engagé, un Etat qui est présent, avec cette équipe nationale de qualité, nous tous ensemble, nous pouvons faire rêver le Sénégal. Je suis sûr qu'à la fin de la Coupe du monde, nous pouvons jubiler parce que nous serons content de notre équipe nationale», a déclaré Matar Ba.

Il a également mis à profit cette manifestation pour saluer, en présence du président de la Fédération sénégalaise de football (FSF), le parcours accomplie par les Lions dans la phase de qualification. «L'équipe du Sénégal faisait partie des 209 pays en compétition pour la qualification. Aujourd'hui, le Sénégal est allé en phase finale.

C'est une performance qu'il faut saluer. Il faut encourager ses jeunes. Je voudrais saluer votre travail, monsieur le président, l'ensemble de la Fédération sénégalaise de foot et l'ensemble des sportifs», dira-t-il, annonçant dans la foulée que, le 24 mai prochain, le Chef de l'Etat remettra, à partir de 16h, le drapeeau national aux Lions pour les mettre en route vers la Russie.

ME AUGUSTIN SENGHOR SE FELICITE DE LA «MOBILISATION EXCEPTIONNELLE»

Pour sa part, Me Augustin Senghor, le président de la FSF, a tenu à saluer la «mobilisation exceptionnelle» du mouvement sportif et des Sénégalais. «On a vu le monde sportif et tout le Sénégal se mobiliser et marcher en soutien à nos Lions. Si les fédéraux et les Lions avaient besoin d'un soutien supplémentaire, ils l'ont eu aujourd'hui.

Les Sénégalais se sont mobilisés, toutes sensibilités confondues, comme un seul homme, un seul Lion, pour porter leur équipe nationale à atteindre l'objectif qui est de faire une bonne participation à la Coupe du monde», a-t-il soutenu, tout en relevant que cette manifestion participe à booster les Lions.

«Les Lions sont assez loin, mais je peux garantir, ils sont en train de suivre cet événement. Et cela va les booster davantage. Les Sénégalais sont unis, en mettant à côté les sensibilités, les clivages, pour porter ensemble le drapeau national.

Avec les symboles du Lion, on va faire tomber des montages. Les Lions et les Sénégalais vont à la conquête de la Russie pour faire tomber la montagne», a souligné Me Senghor.