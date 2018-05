Sénégal: Ligue 1 (26e journée) - La Sonacos et Génération Foot marquent le pas et ouvrent la voie au Jaraaf

Avec ce revers, il restent à 41 points et à 9 longueurs du leader (50 points). Les Stadistes quittaient la 7e pour occuper provisoirement la 5e place au classement. L'insuccés de la Sonacos devra influer positivement sur le déplacement que les «Vert et Blanc» effectuent ce lundi sur la pelouse de Guédiawaye Fc, déjà relégué en division inférieure.

En effectuant le déplacement, ce lundi sur la pelouse de Guédiawaye Fc, le Jaraaf sera à un tournant important dans la lutte pour le titre de champion qui s'approche à grand pas. La chute de son dauphin, la Sonacos, à domicile et le match nul subi par Génération Foot, lors de la 26e journée, disputée hier dimanche, ouvre largement la voie aux «Vert et Blanc», à trois journées de la fin du marathon.

Copyright © 2018 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 130 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.