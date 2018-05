Sénégal: Reboisement dans le faubourg de Sor - Gouye Sédelé replanté

Le grand baobab mystique et mythique de la commune de Saint-Louis, communément appelé « Gouye-Sédelé », occupe une place très importante dans l'histoire de l'ancienne capitale de l'Afrique occidentale française (Aof). On raconte qu'à l'époque, les jeunes circoncis, âgés de 18 à 20 ans, étaient obligés de se présenter devant cet arbre avec un certain rituel, en vue de conjurer le mauvais sort.

Malheureusement, cet arbre géant et sacré s'est effondré en 1986, laissant derrière lui toute une communauté qui accordait un intérêt culturel particulier à sa préservation. C'était un pan important de la vie culturelle de la vieille cité qui venait de s'affaisser.

Ainsi, pour combler ce vide culturel, l'Ong « Guy Sédelé » qui porte le nom de ce baobab totem, eut le réflexe de raviver la « flamme » de l'histoire de la ville amphibie de Mame Coumba Bang (génie tutélaire des eaux).

Avec un pragmatisme légendaire et en étroite collaboration avec les autorités administratives et municipales, les services régionaux de l'Environnement, des Eaux et Forêts et autres partenaires, ladite Ong a pu replanter cet arbre.

Une opération de reboisement qui s'est déroulée, hier, dans le faubourg de Sor, en présence de nombreux fils et ressortissants de Saint-Louis et autres nostalgiques qui ont eu à sacrifier à cette tradition dès leur tendre enfance. L'émotion était indescriptible. Plusieurs intervenants se sont succédé au micro pour réitérer leur engagement indéfectible à protéger et sauvegarder ce « patrimoine culturel ».

Une belle cérémonie, riche en sons et couleurs et animée avec brio par le célèbre chanteur de Saint-Louis, Abdou Guité Seck, et des troupes folkloriques qui nous ont fait revivre le beau temps des « kassak » et autres belles chansons qui étaient savamment conçues pour sublimer les jeunes circoncis.