Gabon: Politique - Estelle Ondo accueillie par les Oyémois

Après la recomposition du gouvernement et la prise de fonction dans son nouveau ministère de l'Egalité des chances, chargée de la Décennie de la Femme, Estelle Ondo était attendue chaleureusement par les populations d'Oyem, sa ville natale. Une occasion pour la Ministre et les siens, de communier et de remercier le Chef de l'Etat et le Premier ministre pour la confiance renouvelée. C'était ce 10 mai 2018, le jour de l'Ascension, dans le septentrion.

Elle a choisi le jour de l'Ascension (Montée de Jésus-Christ au Ciel) pour communier avec les populations de la ville d'Oyem, capitale provinciale du Woleu-Ntem. Promue Ministre de l'Egalité des Chances, chargée de la Décennie de la Femme, Estelle Ondo et les Oyémois ont tenu à remercier le Président de la République,Chef de l'Etat et le Premier ministre, Chef du gouvernement gabonais pour la confiance renouvelée. La joie se lisait sur les visages et les retrouvailles avec le membre du gouvernement Issosé-Ngodet III était une occasion pour eux, de manifester leur reconnaissance. Le porte-parole de ces populations venues pour la circonstance a réitéré ses remerciements à l'égard du Président et du Premier ministre et les sincères félicitations au ministre Estelle Ondo.

« En décrétant la Décennie de la Femme en 2015 à Makokou, capitale provinciale de l'Ogooué-Ivindo-, le président a pris une grande mesure qui a abouti à la création du ministère de l'Egalité des Chances. La Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale(CNAMGS), la gratuité des soins d'accouchement dans les hôpitaux publics, l'octroi des allocations familiales aux personnes ayant un handicap et la bourse à tous les bacheliers, la création du Fonds national d'aide sociale (FNAS), le renforcement des mesures pour permettre à la veuve et l'orphelin d'être protégés et bien d'autres opportunités, participent bel et bien à cette égalité des chances » affirme un des représentants du Mouvement J'aime Oyem.

Les Oyemois, présents à cette manifestation, ont reconnu en Estelle Ondo, les qualités pour mener à bien les activités de ce ministère de l'Egalité des Chances, chargée de la Décennie de la Femme. La preuve, en bonne mère, poursuivra le porte-parole du Mouvement J'aime Oyem, « Estelle Ondo a donné l'opportunité aux jeunes Oyémois d'avoir une formation dans un centre Auto-école de la capitale, pour l'obtention d'un permis de conduire. Ce qui permettra à certains d'entre eux de conduire un taxi, être un agent de liaisons, avoir son propre véhicule des transports. Cela participe à autonomiser les jeunes d'Oyem et de les éloigner de l'oisiveté et bien d'autres maux. L'organisation des cours de soutien au profit des élèves de 3è et Terminale, sont la preuve que madame le ministre est dans son élément » va conclure le représentant du Mouvement.

Les femmes étaient aussi du rendez-vous et ne voulaient pas se faire compter l'évènement. Elles estiment, par la voix de leur représentante, que le Président de la République a fait le bon choix ; celui d'avoir mis Estelle Ondo au ministère de l'Egalité des chances, chargée de la Décennie de la Femme. « En tant que mère, elle sait écouter, venir en aide et se soucie de son prochain. Voilà autant de qualités qui pourront participer à la réussite de sa mission républicaine à la tête de ce ministère. Les femmes gabonaises dans leur ensemble devraient s'unir pour la cause qui est la nôtre.2015-2025 c'est notre décennie. Nous devons en profiter. C'est une perche qui nous est tendue, nous devons la saisir » poursuit-elle.

Emue, Estelle Ondo n'a pas, elle aussi, manqué de manifester son émotion face au discours. La main sur le cœur, elle appelle les Oyémoises et Oyemois à s'unir pour construire la cité. Elle a dit sa fierté d'avoir, successivement été à la tête de trois ministères. D'abord à l'Economie forestière, ensuite aux Transports et à l'Egalité des Chances et la Décennie de la Femme. Ce ministère offre les opportunités à tout le monde. Fervente croyante, elle reconnait que tout cela n'a pas été sans la Main de Dieu. Elle a rendu grâce au Seigneur ce samedi à la Cathédrale St Charles Lwanga où le célébrant s'est inspiré de l'Evangile selon Saint Mathieu au Chapitre 10 du verset 17-22. Il a invité aux uns et aux autres de faire plus confiance à l'Eternel qu'aux hommes.

Elle a prié, loué et rendu grâce. Estelle, comme une étoile qui scintille dans le ciel, a pris de la hauteur et interpelé les femmes à se battre pour ce qui leur revient de droit. « Nous avons dix ans, nous femmes du Gabon, pour rattraper certains retards. Nous devons nous battre pour qu'il aient des femmes qui soient aux sommets des responsabilités de notre pays. Nous devons nous battre pour avoir plus de femmes ministres, gouverneurs, chefs d'entreprises, que sais-je... Soyons nous-mêmes, les architectes de notre propre destin. Ecrivons les plus belles pages de la Décennie de la Femme 2015-2025. Nous avons les moyens, l'union, la solidarité, l'entraide ».