Gabon/Cote d'Ivoire: Éliminatoires CAN U20 - Les Éléphanteaux chutent à Libreville

Une large victoire paraît plus que nécessaire pour les Éléphanteaux en terre ivoirienne, pour se qualifier pour le troisième et dernier virage.

Une défaite lourde de conséquences puisqu'elle met à mal les chances des Éléphanteaux pour la suite de la compétition. Déjà absents de la Can précédente, cette troisième contre-performance des Éléphanteaux en moins d'un mois (défaite lors de la demi-finale et du match de classement du récent tournoi Ufoa-A des U20 au Liberia) est un signe plus qu'inquiétant pour les jeunes pachydermes.

Dans une rencontre qui comptait pour le 2è tour des éliminatoires de la Can des U20 « Niger 2019 », les poulains du sélectionneur Haidara Soualihio ont été littéralement baladés dans un stade Auguste Mondena de Libreville, totalement acquis à la cause du onze local.

