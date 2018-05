Sénégal: Foire à Thiès - Plaidoyer pour une agriculture biologique

Diourbel, Kaffrine, Kolda. « Par cette labellisation communautaire à moindre coût, les produits agricoles, forestiers non ligneux, avicoles et de l'élevage des petits ruminants et bovins, la mise à échelle de l'agro-écologie et de l'agriculture biologique au Sénégal est bien lancée », a soutenu Samba Bâ, président du conseil d'administration de l'Ong Agrécol Afrique. Pour lui, par ce système de production naturelle garantie, il s'agit de veiller sur sa santé à partir de son alimentation.

« Cette politique va contribuer à mettre sur le marché des produits sains, de sauvegarder l'écosystème et de préserver les hommes et les animaux domestiques de la consommation involontaire de produits chimiques ; source de beaucoup de maladies », a-t-il soutenu. D'où l'utilité de la tenue de la foire biologique qui est à sa quatrième édition.

Ayant choisi l'approche chaîne de valeur, les promoteurs de l'agriculture biologique ont fini de mobiliser tous les intervenants de la filière fruits et légumes tels les producteurs, les commerçants intermédiaires, détaillants, grossistes, restaurateurs et consommateurs pour défendre le mode de production du label « Bio Sénégal ».

Pour le coordinateur de la Fenab, c'est cette forme de production saine qu'il faudrait promouvoir. Il soutient que l'agriculture biologique et écologique peut bel et bien couvrir les besoins alimentaires du pays.

Avec ce mode de production, Ibrahima Seck, coordinateur de la Fédération nationale pour l'agriculture biologique (Fenab) rappelle qu'il permet la séquestration du carbone et s'ajoute à la lutte contre les changements climatiques. « C'est une agriculture qui dépasse la production agro-sylvo-pastorale et halieutique.

