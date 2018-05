Ghana: Emmanuel Boateng - Le Ghanéen qui a vaincu le Barça

L'attaquant ghanéen est rentré dans l'histoire du championnat espagnol en devenant le premier joueur à inscrire un triplé contre le Barça depuis 2005 et un certain Diego Forlan. Cette saison, l'ancien Black Satellite a également marqué contre le Real Madrid.

Après 9 minutes de jeu, Boateng ouvre le score pour son équipe. Il récidive à la demi-heure de jeu avant que Coutinho ne réduise l'écart. Mais Levante part à la pause avec une avance de deux buts et un but d'Enis Bardhi. Au retour des vestiaires, Boateng inscrit son troisième but de la soirée. Levante mène jusqu'à 5-1 à 30 minutes de la fin. Mais les champions de la Liga restent dans le match grâce au triplé de Philipe Coutinho sans pouvoir revenir à la marque. Score final 5-4.

