Egypte: Mohamed Salah - Meilleur buteur de Premier League sur une saison !

Mohamed Salah entre un peu plus dans l'histoire du football anglais. Contre Brighton ce dimanche à l'occasion de la 38ème et dernière journée de Premier League, l'attaquant égyptien a marqué son 32ème but en championnat.

Ex-aequo avec avec Alan Shearer (Blackburn, 1995-96), Cristiano Ronaldo (Manchester United, 2007-08) et Luis Suarez (Liverpool, 2013-14) avec 31 buts avant cette rencontre, le Ballon d'Or Africain 2017 devient le seule joueur à avoir marqué le plus grand nombre de buts sur une saison dans un championnat d'Angleterre à 38 matches.

Quelques heures avant de battre ce record, Mohamed Salah a remporté le prix du meilleur joueur de la saison en Premier League, décerné par un panel de votants issus des médias, de groupes de supporters et d'organismes du football anglais choisis, par le principal sponsor du championnat.

Cette distinction est sa troisième grande récompense individuelle en Angleterre. Le Pharaon a été honoré par ses pairs (PFA Players' Player of the Year) et par les journalistes (Football Writers' Association Footballer of the Year).