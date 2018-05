Burkina Faso: L'ADGN fait du développement socio-économique du grand Nord son cheval de bataille

Conscient des problèmes liés au développement du grand Nord du Burkina, l'ADGN s'est fixée pour vision d'ici à 2030, de voir une population «du grand Nord alphabétisée, en bonne santé, bien sensibilisée et bien alimentée». Selon le coordonnateur adjoint de l'ADGN, François de Salles Sawadogo, l'association voudrait voir également la population sans souci d'eau, d'électricité et de route. «Elle voudrait enfin voir la population plus consciente, unie, pacifique et prospère» ajoute-il.

A l'entendre, les préoccupations majeures de l'ADGN se résument en quatre axes stratégiques. Il s'agit d'abord de la mobilisation des fils et filles du grand Nord y compris ceux de la diaspora autour des actions de développement de la région; ensuite de la mobilisation des acteurs de développement et les partenaires techniques et financiers pour répondre aux défis du grand nord. Aussi, il y a le développement d'actions d'information, de sensibilisation, de communication autour des idéaux d'unité, de solidarité et de paix. Et enfin, de la promotion de la collaboration et d'une synergie manifeste entre les leaders d'opinion et entre les acteurs du développement.

«L'énergie, la foi et le dévouement pour l'atteinte de ces axes stratégiques nécessitent avant tout un engagement et surtout un sacrifice des filles et fils du grand nord qu'ils soient de l'intérieur du pays ou de la diaspora» a précisé M. Sawadogo qui dit être prêt pour agir immédiatement en fonction des besoins qui urgent dans toutes les 11 provinces que compte le grand nord pour le bonheur de ses populations.

L'ADGN est une association apolitique qui existe depuis juin 2010. Elle a pour mission de promouvoir le développement socio-économique, culturel et environnemental du grand nord d'une part, et d'autre part, d'unifier les populations du grand nord afin d'établir, de construire et de conserver une paix sociale durable. En terme de mobilisation de fonds, l'Association dit compter beaucoup sur l'adhésion des uns et autres.