Ile Maurice: Agression alléguée sur un policier - Trois cousins provisoirement libres

La coopération entre Maurice et Madagascar sera renforcée sur les plans commercial, douanier, culturel et… Plus »

On ne comprend pas comment son fils a porté plainte contre nous pour agression. On s'est même rendus à l'hôpital pour recevoir des soins», ont-ils expliqué aux enquêteurs.

«Nous étions en route pour rentrer chez nous mais nous sommes passés à Ste Croix pour déposer l'un de nos cousins. Le policier était saoul et il a commencé à nous agresser à coups de barre de fer et de bouteille cassée.

Les trois suspects ont comparu devant la cour de district de Port-Louis et ils ont été libérés contre une caution de Rs 4 000 chacun et ils doivent signer une reconnaissance de dette de Rs 50 000.

Assault with aggravated circumstances. C'est la charge provisoire qui a été retenue ce lundi 14 mai contre trois cousins. Ces derniers sont accusés d'avoir agressé un policier et son fils à Ste Croix, vendredi dernier.

