Cote d'Ivoire: Pluies diluviennes à Abidjan - Deux morts enregistrés à Yopougon

Les premières pluies diluviennes de la saison 2018 qui ont arrosé le sol ivoirien pendant 48 heures ont déjà fait des dégâts énormes. Le bilan est, en effet, lourd. Les eaux ont emporté deux personnes dans la plus grande commune de Côte d'Ivoire, Yopougon.

Les premières victimes de la saison des pluies sont un adulte de sexe masculin retrouvé dans le caniveau au carrefour zone industrielle et un élève du quartier Djédjé Bagnon dont le corps a été découvert à Azito.

Face à cette situation dramatique, le comité interministériel de coordination, composé de toutes les cellules opérationnelles qui ont en charge la gestion de l'habitat, des infrastructures économiques, de la sensibilisation et de la solidarité, s'est réuni hier pour prendre les mesures pré- ventives nécessaires pour la suite de la saison.

Ainsi, le ministre de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme, Claude Isaac Dé, la ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Raymonde Michèle Goudou, la ministre de la Salubrité Urbaine et l'Assainissement, Anne Ouloto, le ministre des Infrastructures Economiques, Amédé Kouakou, le ministre de l'Emploi et de la Protection Sociale, Jean-Claude Kouassi et le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Sidiki Diakité ont planché sur les dispositions à prendre pour faire face aux dégâts qui pourraient être causés au cours de cette saison des pluies.

«Nous voudrons exprimer notre compassion et notre solidarité aux victimes. Le plus important, c'est la prévention. Nous demandons aux populations de retenir que l'année 2018 conformé- ment aux prévisions météorologiques va connaître de très fortes précipitations. C'est donc le lieu d'inviter les uns et les autres à quitter les zones à risque », a exhorté le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité au nom du comité.

Selon lui, les maires, les préfets et les sous-préfets ont été instruits à l'effet de sensibiliser les populations de leurs communes et de leurs circonscriptions et de recenser les moyens qui peuvent être mis en œuvre pour faire face aux catastrophes. «Les pluies ont déjà causé beaucoup de dégâts. Mais les dispositions sont en cours à tous les niveaux pour apporter les corrections nécessaires.

Le gouvernement tient à rassurer les populations quant à sa détermination à faire face à tous les catastrophes éventuels », a rassuré le ministre Sidiki Diakité.

Il faut noter que, selon le point fait, la pluie torrentielle d'hier a inondé plusieurs voies, bassins et cités, notamment le carrefour de l'indénié, le rue ministre de la Riviera palmeraie, la cité Synacaci de la Riviera 4, la rue 38 de Treichville, le boulevard de Marseille à Marcory... avec pour conséquences, plusieurs véhicules pris au piège et immergés ; l'impossibilité de circuler et de sortir pour les populations.

On le voit, la saison des pluies s'est annoncée avec des dégâts importants. La vigilance et la prudence doivent être de mise pour freiner les éventuels dégâts.