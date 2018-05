Tunisie: Une supériorité évidente...

Leçons...

L'ESR a gagné sans souci la coupe et s'adjuge un doublé fort mérité. Encore une fois, l'ESR n'a pas d'adversaire sur la scène. Et même avec Marouen Kechrid mis au repos, Rezig et El Mabrouk, peu efficaces, et Abassi disqualifié, l'ESR a pu compter sur un trio moteur en la personne de Mohamed Hdidane (19 points) , Omar Abada (15) et Zyed Chenoufi (15 points) pour concrétiser sa supériorité sur l'ESS. Les Radesiens ont progressé cette saison dans le registre du jeu en transition et en contre : ils font plus d'efforts en défense, varient les systèmes défensifs (les plans homme à homme, les variétés de la zone) et ne comptent plus que sur le jeu placé vers les pointeurs.

C'est la plus grande transformation tactique dans une équipe où la richesse de l'effectif reste le premier atout. Ce doublé peut atténuer la déception d'avoir perdu le titre africain à Radès. La leçon la plus importante à tirer est que les moyens de l'ESR et la culture des victoires ont permis à l'ESR de dominer à nouveau le basket tunisien après des années d'expérimentation. Pour l'ESS , il s'avère que le problème ne concerne pas les entraîneurs , mais les joueurs, surtout les plus expérimentés qui se trouvent en fin de cycle. Les noms ne suffisent pas, les joueurs qui ont gagné en 2011 et 2012 ne sont plus forcément des « gagneurs » en 2018.

L'ESS, malgré un premier quart-temps exemplaire où Nidhal Abdelkarim a excellé, n'a pas trouvé ses cadres, maladroits et qui ont commis beaucoup d'erreurs en défense et surtout en phase d'attaque. Quelque chose doit changer dans cette ESS qui avec ces joueurs, est en fin de cycle. Elle doit penser à rajeunir son effectif et à miser sur des joueurs plus motivés et qui peuvent aujourd'hui jouer les premiers rôles. La finale a été décevante au niveau du scénario : c'était facile et sans souci. Une finale « standard » pour cette ESR qui gagne tout.

Féminines : le CSPC l'emporte

Le CSPC a battu le CSS 52-42 au terme d'une finale moyenne pour ne pas dire « faible ». Beaucoup de maladresses et de paniers ratés, un jeu sur place en fin de match, et hormis quelques valeurs sûres de part et d'autre (Adsi, Menassria, Tanzafti et Alouini), on n'a pratiquement rien vu. Le match a basculé dans les dernières minutes du match : le CSS a craqué physiquement, ses joueuses ont perdu beaucoup de balles que les équipières de Tanzafti ont convertis en paniers. Beaucoup de lancers francs ratés, des erreurs de placement en attaque, quelques paniers de technique, mais où va ce basket féminin tunisien ? C'est la énième finale sans attrait, médiocre même dans certains passages.

Le CSPC, qui fait des efforts pour retrouver sa belle période, a été régulier et a su profiter des dernières minutes pour remporter la coupe et sauver sa saison. Au CSS, et malgré la présence d'un entraîneur de renom, en la personne de Zouheir Mouelhi, les choses n'ont pas marché. En tout cas, il y a beaucoup à faire pour améliorer le niveau des joueuses qui montent surtout. La relève est presque inexistante.