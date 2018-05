Tunisie: L'Espérance et Mahdia se replacent

Chaque équipe a donc eu sa période de domination. Les Espérantistes ont pris les rênes du match en main au coup d'envoi (4-1). L'Etoile du Sahel est revenue petit à petit dans le coup pour prendre la première fois l'avantage à la 20' (9-8). Profitant de la disqualification du «Sang et Or» Jilani Mami, les Etoilés ont accentué leur avance avant le repos (15-12).

En seconde mi-temps, les choses allaient carrément changer. L'Espérance refait surface et à l'issue du premier quart d'heure parvient à égaliser à 21 buts partout. En dépit des prouesses du gardien de but Mohamed Sfar dans la cage étoilée, l'Espérance insistait et profitait aussi des nombreuses expulsions temporaires de deux minutes dans les rangs de l'Etoile pour prendre les devants et un but d'avance au quart d'heure de jeu (22-21), œuvre de Jaziri.

Dans la cage, Driss Drissi multipliait les prouesses, permettant à l'Espérance de Tunis de prendre le large au score. Signalons que l'Etoile du Sahel a pratiquement joué en infériorité numérique durant 22 minutes après le repos, ce qui fut un handicap certain. L'Espérance s'est finalement imposée par trois buts d'écart et ne compte plus qu'un point de retard au classement sur l'Etoile. La suite promet. De son côté, le Club Africain n'a pas perdu cette fois. Les Clubistes, menés au score à la mi-temps (12-11), n'ont pas fléchi. Ils ont réussi à éviter la défaite en tenant en échec El Makarem de Mahdia.

En dépit de ce match nul, les Mahdois se replacent et ne comptent plus que trois points de retard sur le leader étoilé auquel ils offriront l'hospitalité samedi prochain. Du suspense en perspective.

Résultats

EST-ESS : 32-29

CA-EMM : 20-20

Classement

Pts

1)Etoile S.Sahel 10

2)Espérance S.Tunis 9

3)EMMahdia 7

4)Club Africain 4

Coupe de la Ligue :

Téboulba prend le large

En coupe de la Ligue, l'ASTéboulba a pris la fuite au classemeent. Les Téboulbois ont gagné en déplacement devant leur dauphin, le CSSakiet Ezzit. Quatre buts d'écart ont sanctionné les débats, permettant à Téboulba de disposer désormais de quatre points d'avance sur son adversaire du jour. Quand au Sporting Club de Moknine, il a pratiquement coulé devant le CSHBJammel (40 buts à 26). Du coup, Jammel a rattrapé Moknine au classement.

Résultats

CSSE-AST 30-34

CHBJ-SCM 40-26

Classement

Pts

1/ A.S.Téboulba 12

2/C.S.Sakiet Ezzit 8

3/ S.C.Moknine 5

-/ C.H.B.Jammel 5

Play-out : Béni Khiar seul aux commandes

Dans le groupe du maintien, le choc du Cap Bon entre l'ASHammamet et Béni Khiar est revenu aux visiteurs. Les Khiaristes ont gagné par trois buts d'écart et prennent seuls les commandes. L'opération sauvetage semble avoir bien démarré.

Une autre victoire a également été réussie en déplacement, celle de Menzel Témime qui a réussi à battre le CSHiboun à Mahdia. Un coup de maître de la part de cette équipe de Menzel Témime qui semble se réveiller au bon moment de la saison après avoir effectué une première phase catastrophique.

Résultats

ASH-EBSBK 29-32

CSH-USTé 20-25

Classement

Pts

1/ E.B.S.Béni Khiar 10

2/ A.S.Hammamet 8

3/ U.S.Témimienne 7

4/ C.S.Hiboun 6