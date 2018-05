Tunisie: Le prix fort de la réussite

C'est qu'en fait, avec le tournant que connaissent les cours particuliers, les parents se voient contraints de débourser de plus en plus pour assurer une bonne formation à leurs enfants, souvent la mort dans l'âme, car cela leur coûte, inévitablement, les yeux de la tête.

Cela est d'autant plus inquiétant pour l'avenir de l'école publique qui se voit délestée de ses attributions au profit de ce nouveau secteur, au demeurant devenu une véritable malédiction pour la plupart des parents.

Cela une fourchette allant de 50 à 80d par matière, l'on voit bien combien chaque parent débourse pour la formation de son enfant et surtout pour lui assurer une bonne révision de son bac. Les prix affichés par les enseignants varient en fonction de l'importance de chaque matière et ce sont les matières scientifiques, nous explique un parent d'élève au lycée pilote du Kef, qui arrivent en tête, avec 60 à 80d pour les mathématiques, la physique-chimie, l'électricité et la mécanique.

Ces cours sont généralement diligentés par groupe comprenant entre 5 et 13 élèves. Un simple calcul montre, selon lui, ce que peut gagner un enseignant assurant une révision pour quatre à cinq groupes d'élèves par semaine. Ce qui rend, selon un enseignant à la retraite, ces cours extrêmement importants pour le confort des revenus des enseignants, dont certains, même partis à la retraite, continuent de véhiculer ce même comportement en organisant des séances de révision, parfois à la carte.

Des parents s'endettent

Bien évidemment, ces prix sont comptabilisés à hauteur de quatre séances par matière. Certains élèves suivent parfois une double révision pour la même matière, soit chez le même enseignant, soit avec des enseignants différents, le tout dans la même semaine.

Chiheb, un élève inscrit en bac technique, déclare que les prix sont payés rubis sur l'ongle et il est contraint de se réveiller tôt le matin pour entamer la première révision. Ah! qu'ils sont sérieux les enseignants quand il s'agit de gagner de l'argent!, ironise un autre parent dont l'enfant est inscrit en bac sciences fondamentales ou expérimentales. Il explique, l'air quelque peu affligé, qu'il n'a pas à faire marche arrière en ce moment où la période des examens atteint la phase de la ligne droite. «J'ai même contracté un prêt exceptionnel», renchérit Si Mouldi, chef d'une petite entreprise de bâtiment qui se dit lassé par ces frais impromptus des cours de révision, d'autant plus qu'il passe par une crise financière aiguë.

«Mais cela passera» dit il, résigné à cette fatalité qui le contraint aussi à transporter son fils d'un lieu à l'autre et d'être constamment à sa disposition, car il passe huit heures de révision d'affilée chaque journée, se disant parfois contraint de lui refiler, en cours de route, un sandwich et un jus à titre de repas frugal, et ce, pour qu'il ne rate pas ses cours.

Il ne faut pas perdre de vue aussi que, pratiquement, tous les enfants du bac sont passés à l'œuvre en période de révision, y compris pour la philo, l'informatique, les sciences naturelles, le français, l'allemand ou l'espagnol et même l'arabe, ce qui rend ces révisions une vraie manne pour les enseignants qui y trouvent une vraie occasion pour profiter de l'aubaine de fin d'année. Ne parlons pas des conditions de révision. C'est à tout vent : garage de fortune, salle à manger, cuisine, salon, tous les lieux sont bons pour assurer ces cours, nous confie un infirmer dont la fille est inscrite en section économie-gestion.

Le prof de gestion libère la journée son garage pour le transformer en salle de classe. C'est une pratique très remarquée dans la plupart des villes où le phénomène des cours particuliers est de mise. Qu'à cela ne tienne, l'essentiel c'est que les enfants réussissent, peu importe les dépenses même si elles rendent nerveux et incompréhensibles tout l'argent que les parents dépensent et que l'école publique aurait pu leur épargner en garantissant une formation de qualité à tous les enfants du pays.