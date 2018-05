Tunisie: «Jouer sans complexe»

C'est sûrement ce collectif qu'il faut absolument consolider avant de se rendre en Russie et, précisément, lors des trois tests devant des sélections de grand calibre, en l'occurrence le Portugal, la Turquie et l'Espagne.

C'est une occasion propice pour Maâloul et ses protégés pour bien préparer minutieusement les différentes options pour tenir la dragée haute à l'Angleterre lors du premier match et à la Belgique au second, deux sélections qui nous dépassent sur papier dans les moyens et l'expérience, mais tout reste possible si Maâloul, en vrai connaisseur, prendra match par match et exhortera ses poulains suffisamment préparés sur le double niveau mental et tactique de jouer d'égal à égal et, de surcroît, sans complexe. Avec une organisation tactique adéquate et compacte et un esprit de conquérent, les «Aigles de Carthage» seront capables de créer la surprise même si les adversaires ont pour nom l'Angleterre et la Belgique, deux nations habituées à ce grand rendez-vous.

Il faut, à mon sens, tout simplement croire en nos moyens et surtout avoir l'audace d'aller de l'avant pour faire douter ces deux adversaires, certes plus forts que nous, du point de vue individualités puisqu'ils regorgent des meilleurs joueurs évoluant actuellement en Europe. Néanmoins, une bonne entrée en matière lors du Mondial russe devant les Anglais et les Belges, qui partent avec les faveurs des pronostics du groupe 7 avec bien sûr la réussite escomptée, nous mettra en position d'«outsider» pour espérer aller jusqu'au bout du rêve... un rêve légitime pour accéder pour la première fois au 2e tour souhaité par tous les Tunisiens, mais qui reste tributaire de notre prestation lors du troisième et dernier match contre le Panama qui reste pour moi une «énigme» dont il faudrait se méfier dans la mesure où il constitue un ensemble dont le jeu est imprévisible et en ce sens Maâloul devrait creuser pour trouver la tactique adéquate pour le faire tomber, car dans une Coupe du monde, il n'y a pas d'équipes fortes et d'autres faibles. Il ne faut jamais souestimer ses adversaires quel que soit leur standing. Côté effectif, Msakni, le métronome de cette équipe lors des éliminatoires, va beaucoup manquer à notre équipe nationale. Mais la présence de Skhiri, Khazri et Selliti, sans oublier Ben Amor, Sassi, Badri Khénissi et autres Belbouli Naguez, Maâloul et Mériah, apportera certainement plus d'équilibre et d'homogénéité, car ils seront capables si tout est minutieusement préparé de faire des merveilles en terre russe en juin prochain».