Tunisie: De la pression pour se sublimer

Par écrire l'histoire, nous espérons une qualification historique au second tour, un objectif difficile mais nullement impossible.

A quelques semaines du début du Mondial, la confiance règne, les certitudes sont là et les constantes, du point de vue technique, poussent à l'optimisme. Oui, mais voilà, les certitudes que l'on peut avoir lorsque l'on s'intéresse à cette équipe de Tunisie ne valent que pour ceux qui y croient, soit notre équipe et toute une nation derrière! Sur le terrain, seule la vérité comptera. Et au coup de sifflet final, il n'en restera qu'un !

Depuis peu, nous nous sommes réjouis du niveau de l'équipe au lendemain de la qualification et des tests dans la perspective de la Coupe du monde face à l'Iran et au Costa Rica. Mais aujourd'hui, on a le droit de se poser des questions sur le futur proche de cette équipe. Quel destin pour le onze tunisien en Russie ? Comme toutes les équipes perfectibles, elle a été par le passé capable du meilleur comme du pire. Bref, elle a souvent été branchée sur courant alternatif. Évidemment, l'effectif de l'équipe peut rassurer. Symbolisée par un Wahbi Khazri dont la notoriété augmente, comme en témoigne la médiation autour de lui depuis peu du côté de l'Hexagone, la Tunisie compte des joueurs valeureux et rompus au haut niveau, à l'instar des Sliti, Meriah, Naguez, Ben Amor, Khaoui, Badri, Skhiri, Srarfi et le tout nouveau pensionnaire, Karim Mrabti.

Oui, notre équipe nationale peut se targuer de compter dans ses rangs des joueurs talentueux. Et c'est pourquoi nous pensons que l'aventure russe peut être concluante. Depuis peu même, la densité de l'effectif a rendu même difficile de faire la liste des joueurs qui partiront à la Coupe du monde (n'est-ce pas Mâaloul ?).

Une bonne chose sans doute, puisque cela veut dire que tous les joueurs sont bons, même si l'équipe a sans doute besoin d'un peu plus de certitudes.

De la passion pour l'épanouissement !

Maintenant, seule la réalité de la compétition nous dira ce que cette équipe vaut vraiment, et nous allons devoir patienter, parce que les matchs de qualification ne nous ont pas toujours rassurés.

On aurait voulu voir plus de buts, plus de jeu, plus d'envie, plus de vitesse, plus de fougue. Mais bon, les choses sérieuses débutent en Russie ! Si les matchs du « warm-up » ont montré une équipe tantôt poussive, ne sachant pas vraiment quelle était la stratégie à adopter. Par la suite, le cachet a pris forme et le fond de jeu est plus que palpable. En clair, Nabil Maâloul a imposé sa griffe et transmis ses idées. Exemple, parfois concentrée sur la possession, l'équipe a semblé bien plus à l'aise lorsqu'il fallait accélérer en contre, et donner de la vitesse au jeu. C'est un aspect du jeu à ne pas négliger, surtout quand on joue face aux vifs gaillards de la Belgique que sont Batshuay et Eden Hazard. Que dire et qu'attendre alors face aux Anglais que sont Harry Kean, Sturridge, Walcott, Alex Chamberlain, Ashley Young et j'en passe !

Un fait est certain concernant cette joyeuse fratrie du team Tunisie. Le staff technique a un impact réel sur ses joueurs et ça se voit. Discipline, cohérence et solidarité ne sont pas de vains mots. Et ça peut vous porter loin toute cette harmonie et homogénéité combinées à des traits de caractère rassurants.

Des talents, une connexion entre joueurs et une parfaite jonction entre les trois lignes de jeu. Si la Tunisie déroule et pose son jeu, elle peut y arriver ! Généralement, quand on est supporter, on en veut toujours plus. Mais là, c'est surtout parce que l'on perçoit le potentiel de cette équipe. Nous aurions dû seulement nous réjouir d'une qualification au Mondial. Mais non, l'appétit vient en mangeant. La Tunisie doit séduire et conquérir !

On dit souvent en football que c'est dos au mur que les équipes se créent vraiment et se forgent une carapace, comme lors du Mondial argentin en 1978 ! Et là, on espère que les nôtres nous rappelleront le bon souvenir des Ghommidh, Naïli, Tarak, Temime, Dhouib, et autre Ali Kaâbi. On y croit !

Aujourd'hui, une vraie cohésion a été construite autour de cette sélection et on croise les doigts. Et malgré tous les reproches que l'on a pu faire à cette équipe par le passé, nous serons 12 millions à la suivre cet été, en espérant qu'elle nous offre des soirées homériques et mémorables ! Une chose est déjà garantie dans la perspective du Mondial, on est sûr d'avoir des émotions, des joies ou des larmes, ou un peu des trois !