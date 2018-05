Tunisie: «Tlili et Dhib m'ont empêché de faire carrière au CA»

J'ai réussi ma première sortie avec les seniors en marquant le but de l'égalisation face au grand Attouga. Le CSC a un effectif du tonnerre avec Haddad, Gondi, Gazalla, Marsaoui et autres.

Mais après quelques saisons, je me suis ennuyé surtout que le CSC manquait d'ambition. J'ai décidé de m'arrêter et rejoindre mes frères en Allemagne. Je suis allé à la FTF pour avoir mes papiers en pensant avoir un contrat avec un club allemand. Mais en entrant à la fédération, j'ai rencontré le dévoué Abdelmajid Sayadi qui m'a proposé d'effectuer un test au CA et après on verra. Deux jours plus tard, j'étais avec le CA pour jouer contre l'EST aux festivités du 3 août à l'occasion de l'anniversaire de Habib Bourguiba. Après une première mi-temps ponctuée par un 0-0, Nagy fit sortir Habib Mejri et me fit entrer lors de la reprise.

Et j'ai annoncé d'entrée mes qualités en marquant l'unique but du match au gardien Naceur Chouchane, ce fut pour moi le grand départ. Mais auparavant, après le match, les dirigeants «sang et or» en l'occurence Me Hila, Baba Hmid et Habib Trabelsi sont venus chez moi à 2h00 du matin pour me proposer un contrat d'or. Mais les responsables clubistes ont en vent de l'affaire et m'ont fait signer une licence au local du CA à Bab Djedid à 3h00 du matin, c'était au mois de Ramadan», a souligné ce buteur-né qu'est Habib Gasmi, le grand Muller tunisien.

En choisissant le CA au détriment de l'Espérance, Habib Gasmi, l'ex-sociétaire du Club Sportif des Cheminots, a été contraint de démissionner de son travail et ce parce que le président du CSC, Ahmed Bellil, l'y a contraint.

«Avec du recul, je crois que j'ai fait la plus grande gaffe de ma vie en démissionnant de la SNCFT, certes, j'ai travaillé avec feu Ferid Mokthar et après avec Hamadi Bousbii. C'était trop peu, j'aurai pu avoir plus de respect pour mon avenir. J'ai fait mon baptème du feu avec le CA face à l'équipe de Menzel Bouzelfa en 1980. Nous avons gagné par 3-0 et Bayari a marqué les trois buts. J'ai joué mais je n'ai pas réussi à marquer. J'en profite pour mettre en exergue les capacités techniques et tactiques de l'entraîneur André Nagy.

C'est lui qui m'a changé de poste en m'imposant comme avant-centre et pas comme ailier gauche, certes, il est dur et discipliné, mais il a été très correct avec tous les joueurs. C'est un entraîneur de science-fiction. En 1981, le CA avec Bayari, Gommidh, Chebli, Touhiri et Boushih a remporté le titre national et moi j'ai été sacré meilleur buteur avec 16 buts. Au cours de cette saison j'ai réussi à marquer 3 buts face au CSS, au ST et au SG. Neuf buts en trois matches m'ont servi pour consolider mes dons de buteur. Mais en dépit de mes performances, aidées par mes coéquipiers, j'étais malchanceux en Coupe de Tunisie. En effet, j'ai perdu cinq finales. C'était trop».

Le buteur clubiste a évoqué ses démélés avec Nagy qui n'a cessé de le sanctionner pour indiscipline sur le terrain. «Face au SG, j'ai réussi à marquer 3 buts, mais ma prime a été diminuée parce que j'ai agressé un défenseur adverse. Avec Nagy, je n'ai jamais eu ma prime entière. En dépit de tout, Nagy est un grand monsieur du football. Je vais vous faire une confidence.

Pendant cette période, Khaled Ben Yahia, Hamda Touhiri, Kamel Chebli et Abada ne cessaient de rejoindre Nagy sur un terrain de tennis pour prendre des leçons de tactique. La belle époque du CA a été achevée par le départ de Nagy au ST. L'arrivée de Mokthar Tlili a fait régresser le niveau technique de l'équipe. Dès son arrivée, Tlili était motivé pour prendre sa revanche sur moi parce que je ne cessais de marquer des buts face aux équipes qu'il a entraînées. Il n'a cessé de me critiquer et de me faire banquette, mais grâce à ma persévérance, quand je rentre sur le terrain, je marque. C'était ma seule arme pour combattre Tlili».

Evoquant le fameux match face au ST en 1985, il a précisé que c'était le match de la saison pour le ST mais les trois joueurs clubistes, Habib Gasmi, Chargui et Slim Ben Othman, ont bloqué toutes les manœuvres stadistes pour remporter le titre national.

«Ce fut un match très musclé. Certes il y a eu quelques coéquipiers qui ont baissé le pied pour que le ST remporte le titre, mais j'ai tenu bon en marquant le but clubiste, et ce, en respectant l'éthique sportive. Depuis ce match, je suis devenu le joueur le plus mal aimé pour les supporters stadistes».

Tlili affaiblit le CA

Parlant des primes, Habib Gasmi a souligné qu'après la victoire historique du CA, le 5-5-85 face à l'EST, tous les joueurs clubistes ont reçu une prime de 40 dinars. Incroyable mais vrai.

«Après le période noire du CA avec Tlili, Amor Dhib est arrivé après son passage à l'ESS en 1986 avec la conviction de rectifier le tir. Après une bonne période, nous avons réussi à battre l'ESS à Sousse par 2-1, les deux buts ont été réalisés par moi-même et par le jeune Sami Touati qui faisait ses premiers pas avec nous. Mais il y a eu la blessure du défenseur Chebli après un accrochage avec moi. Il a eu 16 points de suture. Après notre victoire face à l'ESS, nous avons fait une réunion pour parler du match et aussi pour recevoir notre prime de 300 dinars. Ma déception fut grande lorsque Amor Dhib a bloqué ma prime parce qu'il prétendait que j'avais blessé Chebli exprès. Alors que c'était faux. Furieux et agacé par la méthode de Dhib, j'ai décidé de claquer la porte et de tenter une aventure professionnelle au Bahrein. Ce furent deux ans de bonheur où je suis devenu une machine en marquant des buts à gogo. Mais l'interdiction des étrangers m'a amené à rejoindre mon club d'origine le CSC. Nous avons fait une bonne saison et nous avons accédé en nationale sous les ordres de Ahmed Aleya en 1988. En ligue 1, le CSC avec Ahmed M'ghirbi a fait une saison assez expérimentale. Mais j'ai eu des problèmes avec M'ghirbi, et lorsque j'ai refusé de jouer face au CA, ce fut la rupture et la retraite».

La carrière de Habib Gasmi a été riche en buts, mais peu enrichissante en titres. Il a remporté deux titres avec le CA, cinq finales perdues, sacré meilleur buteur et une accession en ligue 1 avec le CSC; c'était trop peu pour un grand buteur à l'instar de Habib Gasmi. Son tempérament et son caractère difficile lui ont joué de mauvais tours : «Je vous souligne aussi que les deux entraîneurs Tlili et Amor Dhib ont tout fait pour que j'arrête de jouer au football. Je n'ai pas eu de chance aussi en équipe nationale. Je profite de cette opportunité pour présenter encore une fois mes excuses à Khaled Ben Yahia qui s'est fâché contre moi après une altercation lors d'un derby. Chapeau bas aussi pour Ameur Hizem, c'est un grand entraîneur aussi».

Nabil Maâloul sur la bonne voie

Parlant de l'équipe de Tunisie et de ses chances au Mondial, Habib Gasmi nous a souligné que : «C'est un ami très proche. Il a un bon cœur. Le retour de Nabil Maâloul a redonné une flamme à notre football. Il est nécessaire de le laisser travailler tranquillement. Il sait ce qu'il fait. Avec ce groupe, Maâloul a assez d'atouts pour aller très loin en dépit du forfait de Youssef Msakni. Au Mondial, nos chances seront intactes, surtout sur un match, tout est permis pour créer la surprise face aux grands : l'Angleterre et la Belgique».

Après sa retraite footballistique, Habib Gasmi a entraîné les jeunes pendant 15 ans, avant d'avoir un projet d'Académie de football à Radès. «Je suis satisfait de ma carrière effectuée au Club Africain, en dépit de la perte de mon travail à la Sncft. J'ai connu des coéquipiers extraordinaires. J'ai aussi connu l'amour des supporters qui m'ont soutenu en dépit de l'ingratitude de Mokhtar Tlili. Cependant, je déplore les réactions négatives de Lotfi et Faouzi en faveur de mes fils qui étaient des joueurs doués dans les catégories des jeunes avec le CA.

Mon fils Mohamed Iheb était un bon attaquant avec les Espoirs clubistes. Il a réalisé 17 buts en une saison. Il a même été convoqué par Maher Kanzari. Il y a aussi mon deuxième fils Hamza , qui était un bon arrière droit. Mais Lotfi Rouissi et son frère Faouzi ont tout fait pour que mes deux fils ne signent pas de contrats professionnels avec le CA et toute cette rancune est venue lorsque j'ai eu un malentendu avec Lotfi Rouissi. C'est bien dommage. Ils son heureux et après!».

Aujourd'hui, il a une famille extraordinaire composée de sa femme, sa fille et de ses deux fils. Il et actuellement le responsable d'une Académie à Radès.