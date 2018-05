Tunisie: Les «Sang et Or» au Mondial

Ce fut une journée exceptionnelle pour les 200 jeunes footballeurs qui ont pris part à cette manifestation DNC. Ils ont eu l'opportunité unique de jouer dans une stade plein d'émotions et de rêves 16 équipes (8 civiles et 8 scolaires) ont partagé leur passion du football. Elles ont vécu une expérience humaine et sportive exceptionnelle, entourées par leurs entraîneurs, leurs encadreurs et leurs parents.

Après des éliminatoires équilibrées et indécises, les jeunes «Sang et Or» et les scolaires de l'école primaire de Bir Ejedid ont assuré leur qualification pour la grande finale. Le match a été spectaculaire et très équilibré. Il a fallu tout le métier des jeunes Espérantistes pour que l'équipe sang et or remporte cette finale, grâce à un tout petit but (1-0) face aux scolaires de Ben Arous qui n'ont pas démérité.

Après cette grande victoire, l'EST renoue avec le Mondial -- Danone Nations Cup -- après deux ans d'absence. Les jeunes «sang et or» représenteront la Tunisie au DNC prévu à Nou camp à Barcelone en septembre 2019.

En parallèle avec cette apothéose footballistique, il y a eu beaucoup d'animations, des jeux gonflables et ateliers de fair-play.

Les 200 jeunes footballeurs ont profité de cette journée pour jouer seulement au football. Bravo pour les organisateurs de cette joute qui a tenu en haleine tous les férus du football des jeunes.