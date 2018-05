Tunisie: Evitons d'en faire un motif de blocage

Il faudrait quand même reconnaître que le football est, comme toujours, un motif de satisfaction et qu'il a obstinément réussi à réanimer une flamme passionnelle fortement émoustillée par les conditions sociales que vivent les citoyens. Un Mondial, c'est toujours un bon moyen d'oublier ses soucis, les augmentations (survenues ou en voie), les grèves, les déficits familiaux ou nationaux, etc.

Mais... on en dit tellement depuis quelques semaines qu'il est devenu difficile de faire le point sur la situation réelle de notre équipe nationale. On a passé quelques dizaines de jours à nous inquiéter de la santé et des blessures des joueurs, à nous passionner et à nous laisser bercer par la fierté (toute relative) de notre classement Fifa, et voilà que la compétition, la vraie, approche à grands pas. Oui, en fait, nous y sommes presque, avec les rencontres amicales de qualité qui attendent les joueurs retenus pour porter l'étendard national. Des tests grandeur nature en attendant l'entrée en scène pour enfin connaître notre vraie valeur.

Et c'est à ce niveau que la majorité des observateurs avertis craignent que cette pression causée par ce «deuxième tour» ne fasse tout capoter. En effet, telle l'épée de Damoclès, cette condition que l'on pose, avant même d'aborder la compétition, est, ou risque de tout remettre en question.

C'est là où les paroles sages que l'on a retenues revêtent leur signification profonde : nos joueurs et le personnel d'encadrement qui les entoure n'entendent plus que ce vœu qu'on ne cesse de leur rappeler. Aussi bien au niveau des médias qu'aux coins des rues, à la maison comme dans les centres de regroupement, ce leitmotiv est là. Il inquiète, fait peur et à la limite devient menaçant, car sans crier gare, il accapare et pèse de tout son poids sur les esprits. Au point de devenir un véritable cauchemar. Et nous savons tous que le joueur n'est lui-même que lorsqu'il évolue sans pression.

Acculé, poussé dans le coin, dos au mur et face à des exigences qui ne tiennent compte d'aucun critère réellement crédible, le joueur risque de craquer. Le jour «J», il ne sera que l'ombre de lui-même. Et nous en avons vu de ces passages à vide qui transforment sous nos yeux des joueurs de qualité en ombres errant comme des âmes en peine sur le terrain.

Le sélectionneur a essayé de ramener des joueurs qui ont démontré qu'ils possédaient une force de caractère assez significative pour résister à cette terrible pression, mais cela ne suffit plus. Les joueurs, qui seront retenus, ceux qui évoluent à l'étranger ou ceux qui opèrent en compétition nationale, sont en effet de ceux qui sont habitués à jouer en contrôlant leurs émotions. Mais la machine humaine est un ensemble de qualités, de facteurs et d'émotions internes, personnelles, qu'il est difficile de cerner et de contrôler en dépit de tout cet empressement que l'on enregistre autour d'elle. Une machine, qui, si elle est bien réglée, mise en confiance et surtout mise à l'aise, peut fournir le rendement qu'on attend d'elle. Dans le cas contraire, c'est l'inverse qui se produit, et les plus grands rêves se sont fracassés sur des ambitions mal contrôlées.

En 1978, Chetali, sachant qu'il possédait entre les mains un ensemble cohérent, constellé d'éléments de grande valeur technique, a avant tout agi en psychopédagogue. Il a fini par comprendre à l'issue des stages organisés en Tunisie et à l'étranger et des rencontres amicales disputées qu'en demandant aux joueurs d'être eux-mêmes, il pouvait en tirer davantage. Plus qu'en les soumettant à l'impitoyable pression du résultat à tout prix. Et cela a marché. Nous avons vu, le monde a vu, une équipe tunisienne fraîche, virevoltante, agressive, technique et collective. D'ailleurs, tous les techniciens s'accordent à dire que la technique collective ne peut être acquise que lorsque les joueurs sont à l'aise, qu'ils opèrent sans pression, avec le plaisir de se faire plaisir et d'étaler leur savoir-faire. L'Afrique, a-t-on jugé depuis, a fait d'énormes progrès et méritait bien plus d'égards que cette unique place dans un Mondial. Nous connaissons la suite.

Quarante ans plus tard, l'équipe de Tunisie se retrouve à la tête d'une formation aussi valable sur le plan technique, avec des joueurs expérimentés et dans la force de l'âge. Leur ambition égale leur désir de se mettre en évidence et pour beaucoup d'entre eux, ce Mondial est une vitrine à la valeur symbolique inestimable pour réussir un véritable saut qualitatif appréciable et inespéré au niveau de la carrière et de la notoriété.

C'est dire que les pensées que nourrissent tous les joueurs par des paroles, des promesses et des envolées lyriques sans fin, ne peuvent s'appliquer qu'en réussissant leurs sorties. Le moment de démontrer ce dont chacun est capable est bel et bien là. Il est bien arrivé le moment d'être à la hauteur des circonstances que représente un Mondial avec son extraordinaire impact. Dans quelques jours, les deux derniers tests leur permettront de prendre leurs marques et d'affûter leur préparation. Ils seront en phase finale d'une structure qui émane de leur souffle commun et qui sera surtout consacrée à resserrer leurs liens et à se promettre un soutien sans faille pour faire corps avec l'objectif final.

Ils sont pour leur majorité habitués à ces rencontres où la pression est énorme et où on a appris à pénétrer les pensées les plus profondes d'un adversaire. Il leur suffira d'être eux-mêmes et de se faire plaisir, car tel que nous les avions vus jouer lors de leurs dernières sorties, indépendamment des résultats, ils possèdent une large marge de progression. Leur jeunesse est un atout et leur désir de se surpasser pour leurs intérêts, comme pour ceux de l'équipe nationale, sera le levier qui peut-être fera la différence. La mission dont est chargée cette équipe nationale n'est pas du tout insurmontable.

Elle possède des joueurs au caractère bien trempé et dont la fierté affirmée leur permettra de jouer pleinement leurs chances. En s'attachant à être eux-mêmes, ils pourront maîtriser le défi qui les attend. L'équipe de Tunisie ne se présente nullement comme le petit poucet du groupe. Nos adversaires, en tous les cas, sont loin de le penser car leur large expérience leur a déjà soufflé que dans ce football qui n'a rien d'une science exacte, tout peut arriver. Interrogez à ce propos les grandes équipes qui se sont cassé les dents face à des formations données perdantes d'entrée. Et comme l'équipe tunisienne part avec des atouts estimables, du moins loin d'être négligeables, il faudrait lui faire pleinement confiance. Elle va se battre et on n'en arrivera pas facilement à bout.

Terminons par une citation du grand champion de tennis Arthur Ashe à l'attention du sélectionneur et des joueurs : «Une des clés du succès est la confiance en soi. Une des clés de la confiance en soi est la préparation».