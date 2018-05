Tunisie: Pas de quoi sauter au plafond !

La dernière rencontre des Aghlabides face à l'EST a donné libre cours à des interprétations, vu les événements qui ont précédé le match. Les joueurs ont refusé le déplacement au stade de Radès avant de régler leurs arriérés. Des supporters mécontents ont accusé certains joueurs en fin de contrat de comportement douteux pour faire pression sur les responsables. Après le match, les joueurs ont été surpris de la fuite des responsables et de la démission du président de la section football.

Le club est embourbé dans des problèmes qui ont eu des conséquences sur les différentes sections et catégories. Heureusement, les joueurs n'ont pas manqué à l'appel et ont montré une vraie rage de vaincre pour remporter des rencontres importantes pour le maintien de l'équipe.

Et le capitaine Ali Kalaï de souligner : «Nous avons travaillé dans des conditions difficiles pour le bien de l'équipe. En revanche, nous nous sommes confrontés à l'inattention des responsables du club. Les dirigeants nous ont fait des promesses plusieurs fois, ils nous ont même harcelés avant le match face à l'EST. Nous avons montré des signes de professionnalisme et aussi un rendement digne du nom du club, mais nous étions surpris par l'ingratitude du président de la section de football. Il a démissionné en nous laissant à l'aventure. Nous respectons les fans aghlabides mais c'est difficile de continuer avec la JSK avec ces mêmes personnes».

Flou persistant

En fin de contrat avec les Aghlabides, Abbès, Bnina, Laâmari, Kalaï, Sylla, Munduga, Traoré et Salhi n'ont pas été contactés par les dirigeants aghlabides. Ils sont convoités par d'autres clubs et leur transfert dépendra de l'avancement des pourparlers. D'autres joueurs aghlabides ont souffert du retard de leurs salaires et ne sont plus capables d'évoluer à Kairouan, ils seront probablement obligés de partir. Toutefois, certains affirment que cette histoire d'offres ne serait qu'une forme de pression sur les dirigeants aghlabides...

En attendant l'assemblée évaluative

Tout concourt à confirmer que ce bureau directeur est incapable de continuer à travailler dans les meilleures conditions. Après la démission du président de la section football, le président du club Hafedh Allani a promis d'appeler à une assemblée évaluative et de désigner un comité provisoire pour diriger le club et préparer la prochaine saison en attendant la désignation de la date de l'assemblée générale. En attendant, certains anciens dirigeants se préparent aux élections, si elles ont lieu bien sûr. La décision n'est pas encore annoncée, mais vu les difficultés budgétaires du club, tout reste possible.