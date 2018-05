Algérie: Noureddine Bedoui entame une visite de travail à Madrid

La délégation ministérielle a ensuite visité le centre de cyber sécurité et son rôle dans la lutte contre la cybercriminalité et la protection des données afin de faire face aux nouvelles menaces via Internet qui pèsent sur les individus et sur les entreprises, les administrations, les banques et autres infrastructures sensibles.

Ce centre, qui reçoit quotidiennement plus de douze mille appels, regroupe différents services tels que la police, la protection civile, les gardes forestiers pour permettre une meilleure coordination entre les services et une grande efficacité dans les interventions, ont expliqué ses responsables.

La délégation algérienne a reçu, à cette occasion, d'amples informations sur le système espagnol de la Protection civile et les missions allouées au centre des appels d'urgence dont notamment l'intervention rapide dans les catastrophes naturelles, les inondations, les séismes, les incendies etc.

Copyright © 2018 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 130 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.