Afrique: Biennale de Dakar 2018 - La créativité africaine rythme la rencontre

Par ailleurs, l'exposition internationale intitulée « Une nouvelle humanité », qui réunit les œuvres de soixante-quinze artistes venus de trente-trois pays, a eu lieu à l'occasion. Dans le même sillage, plusieurs galeries, institutions, écoles et maisons du pays abritent des expositions dans le cadre du volet off de la biennale.

Au cours de cette manifestation, le Grand Prix Léopold-Sédar-Senghor a été décerné à la photographe franco-béninoise Laeila Adjovi. Celui de la diversité, attribué par l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF) et doté de quinze mille euros (environ 9,8 millions de francs CFA), a été remis à l'artiste marocaine Souad Lahlou. Le Prix spécial de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, doté de cinq millions de francs CFA, a pour sa part récompensé l'Ivoirien Franc Fannie Aboubacar pendant que celui du ministère sénégalais de la Culture a été décerné au Nigérian Tejuoso Olanrewague pour son œuvre « Oldies and goodies ».

La nouvelle édition a été lancée, comme les précédentes, par le président sénégalais, Macky Sall. Dédiée à la créativité du continent africain, la Biennale Dakar 2018 est placée sur le thème « L'heure rouge » tiré de la pièce « Et les chiens se taisaient » d'Aimé Césaire. « L'heure rouge » est perçue comme le moment de l'accomplissement et de l'éveil, qui appelle à une Afrique nouvelle.

