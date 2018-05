Tunisie: Comme les planètes, les couples naissent, évoluent et disparaissent !

Naissance d'un caractère et d'un amour

Il était timide, une timidité maladive qui ne l'empêche pas de passer de classe en classe jusqu'au baccalauréat sans qu'il soit particulièrement brillant. Il entame des études d'histoire et commence à se passionner pour la politique. Un court affrontement avec un policier lui vaut une réputation qui le rend populaire auprès de ses camarades.

Les livres et les journaux le rompent aux grands sujets de l'heure : le Vietnam, Giap, Hô Chi Minh,la Chine, Mao Tsé Toung, la Palestine, le Fplp, Georges Habache... Ses connaissances s'organisent progressivement pour le mener vers cette Gauche dont la réputation ne cesse de monter dans les milieux intellectuels tunisiens. Il commence à intervenir dans les réunions politiques et syndicales. Il devient un tribun respecté mais il reste sans succès auprès des jeunes filles.

Le geôlier le réveille, il le tabasse comme d'habitude et s'en va...

Mokhtar retourne à sa rêverie et revoit le jour où il prend l'initiative d'une AG alors qu'en cette année 1968, le régime bourguibien n'a fait que se durcir après l'affaire Ben Jennet. Il harangue les étudiants et c'est alors la première fois qu'Amina lui trouve de la sincérité. Contre-temps, la milice l'arrête et il est transféré dans un cachot du ministère de l'Intérieur. Coups de poings, gifles, interrogatoires, interdiction de dormir... et on finit par le relâcher. Amina avait assisté à l'arrestation et elle était allée voir sa famille pour l'avertir. Des liens se tissent, surtout avec Najet, la sœur cadette de Mokhtar, qui a ses propres idées sur le militantisme politique de son frère qu'elle trouve trop choyé par sa mère et sa grande sœur: "Pourquoi se bat-il contre l'injustice sociale s'il accepte d'être un privilégié dans sa propre famille ?"

Des déceptions en cascade

Amina revient tous les jours, s'attache à la famille de Mokhtar, elle s'introduit chaque jour un peu plus dans son monde et commence à beaucoup savoir sur lui, les lectures, la musique, l'écriture quand, ouvrant un bloc-notes, elle découvre de nombreux croquis où Mokhtar la représente dans toutes les positions. Quelque chose naît à ce moment, un lien.

Malheureusement, les sentiments naissants d'Amina sont tout de suite inhibés par deux influences. La première est la réaction de la mère de Mokhtar qui lui fait comprendre que leurs deux mondes sont totalement incompatibles. Et la deuxième est la propre réalité du couple des parents d'Amina que rien ne semble plus rapprocher, à part les convenances, et qui sont presque devenus des étrangers l'un pour l'autre. "Comment ont-ils vécu aussi longtemps au bord du gouffre ?", s'interroge-t-elle.

Ce qui fait qu'Amina était à la fois habitée par un incontrôlable désir de voir Mokhtar et par la blessure que lui avait infligé Hallouma, sa mère. Elle en oubliait ses parents et s'engouffrait tantôt dans la rêverie amoureuse, tantôt dans une sourde colère contre elle-même. Cela prit deux mois jusqu'à ce que Najet, la jeune sœur de Mokhtar, l'implore de le revoir car il était devenu l'ombre de lui-même.

Les événements s'égrènent et le désordre finit par revenir à la Faculté des lettres, des réunions anti-pouvoir s'enclenchent alors que les deux jeunes gens se ménagent un moment de retrouvailles qui finit mal quand Mokhtar est arrêté. C'est la torture pour trois mois consécutifs où il semble à Mokhtar que ses tortionnaires ne le font pas pour lui soutirer des informations, mais par une volonté inexplicable de le briser à la longue, de le transformer en loque quel que soit le temps que cela prendra. Amoindri, il est envoyé au bagne alors que les policiers commencent à ratisser large, menaçant de se saisir de tous ceux qu'il a côtoyés. Les amis d'Amina lui conseillent, et l'aident, à partir dans les vingt-quatre heures, sinon elle court le risque réel, presque la certitude, de se voir elle aussi dans les méandres du ministère de l'Intérieur.

Mokhtar est ravagé par un pseudo secret de famille que les policiers ont pris soin de l'en convaincre et c'est avec de fausses raisons qui mettent sa propre mère en cause qu'il sombre de plus en plus. Cinq ans après, à l'aide des mêmes amis, il finit par rejoindre Amina à Paris mais il n'est plus le même et il finit par rentrer à Tunis où il vit cloîtré. Ce n'est qu'à l'âge de plus de soixante ans qu'Amina a sa revanche, un certain 14 janvier 2011.

L'ouvrage

"Gandhi avait raison", 282p., mouture française

Par Rabâa Ben Achour-Abdelkéfi

Editions Sud, 2016

Disponible à la Librairie al Kitab, Tunis.