Tunisie: «Nous pouvons créer la surprise»

Toutefois, nous sommes quelque peu malchanceux de tomber dans un groupe aussi difficile où nous devons affronter et l'Angleterre et la Belgique.

Sur le papier, la Belgique et l'Angleterre partent favorites pour se qualifier au second tour. Logiquement, les grandes nations du football, à l'instar de l'Angleterre et de la Belgique, accentuent leur préparation pour atteindre le summum de leur performance à partir du deuxième tour, partant du fait que leur qualification est dans la poche.

Nous devons miser sur cet aspect. De toute manière, nous nous préparons pour être au top au coup d'envoi du Mondial et non pas au démarrage du deuxième tour. Logiquement, nos joueurs doivent être mieux préparés physiquement.

Côté logistique, les grandes nations de football n'ont pas à nous envier en termes de conditions et le programme de préparation.

Sur le plan sportif, l'écart entre la Tunisie et ses deux principaux concurrents du premier tour, l'Angleterre et la Belgique, a beaucoup régressé cette dernière décennie. Si le football en Angleterre et en Belgique a progressé de l'ordre de 5 % ces 10 ou 12 dernières années, le nôtre a fait un saut de 20%.

Bref, nous sommes passés sportivement à un palier supérieur lors de cette dernière décennie. La différence entre nous et nos deux principaux adversaires est au niveau des individualités.

Toutefois, quand on a des joueurs qui évoluent en Ligue 1 française, on a forcément les moyens de rivaliser avec l'Angleterre et la Belgique. Après, c'est une question d'approche tactique, match par match. Je suis persuadé que nous pouvons créer la surprise. Car en football, rien n'est impossible ».