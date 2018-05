Tunisie: «Nos chances sont intactes»

J'aurais aimé que le virtuose Youssef Msakni soit présent en Russie, mais on n'y peut rien, puisque le hasard en a voulu autrement. Mais malgré cette grosse perte, il ne faut pas parler de handicap, car avec Khazri, Badri, Sassi, Selliti et les autres, notre onze national a les moyens de franchir l'écueil du premier tour s'il se battait avec bravoure et application contre tous ses adversaires. Un match de football c'est onze contre onze, il ne faut pas l'oublier».

Le point essentiel sur lequel il faut être très prudent c'est de ne pas trop gonfler le niveau de l'adversaire afin d'éviter de «bloquer» nos joueurs en affectant leur confiance en leurs moyens qui sont très appréciables. Il ne faut pas non plus qu'ils croient que leur match contre la «modeste» équipe du Panama est gagné d'avance.

