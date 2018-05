Tunisie: «Ne pas en faire une obsession»

Sur le plan psychologique, je pense que nos internationaux ont souvent démontré une formidable ambition et une détermination à se surpasser pour briller.

Ils ne dérogeront certainement pas à cette coutume en Russie face à l'Angleterre et à la Belgique. Ils ne doivent également pas prendre le Panama pour une victime expiatoire en raison de son faible niveau. Avec cet esprit, tout ira pour le bien car ce ne sont pas les potentialités qui nous manquent. Nous l'avons largement prouvé notamment lors de nos deux derniers matches de préparation contre l'Iran et le Costa Rica que nous avons battus sur le même score (1-0). Lors des phases finales de la Coupe du monde, le football se transforme en performance tellement l'excellence est exigée sur tous les plans : physique, tactique, technique et surtout mental. C'est ce qu'on doit se mettre dans la tête. Les résultats suivront sans aucun doute.

C'est pour cette raison que Nabil Maâloul favorise, dans cette dernière étape de la préparation, le perfectionnement du rythme et de la concentration au plus haut degré. La complémentarité entre les compartiments, la technique et la transition doivent être au service d'un jeu collectif parfait et payant. Les Khazri, Selliti, Sassi, Badri, Skhiri et consorts sauront jouer d'égal à égal avec les meilleurs du monde. Du coup, le deuxième tour sera amplement dans leurs cordes».