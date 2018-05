Tunisie: «Je prédis une campagne radieuse»

Oui, la Tunisie peut rêver grâce à son réservoir de talents.

Si nombre d'observateurs ont pu faire la moue devant le parcours de qualifications heurté du Team Tunisie, le potentiel est là et l'essentiel a été atteint avec le passage en phase finale.

Une tout autre équipe volet mental a pris par la suite le relais.

Vous l'avez remarqué lors des deux derniers tests amicaux face à l'Iran et au Costa Rica. Notre équipe est perfectible et coriace.

Il y a du talent à revendre, des automatismes huilés et un fond de jeu en place. En football, tout est possible. Parfois, il y a une forme de montée en puissance qui vous permet de vous hisser au niveau des favoris. Il y a aussi la confiance couplée à la détermination qui doit être sans faille. Tout est dans la tête. Mais la tête et les jambes, c'est encore mieux ! Depuis la prise de fonctions de Nabil Maâloul, on sent le groupe soudé, un groupe qui s'exprime mieux et qui a du caractère. C'est pourquoi nos ambitions actuelles sont de briller de mille feux et surtout atteindre les tours avancés.

C'est l'objectif assigné aux Aigles de Carthage. Aller le plus loin possible et tenir la dragée haute à des nations huppées et expérimentées. Vous savez, la Tunisie possède une qualité incroyable d'ordre tactique. Beaucoup de joueurs sont matures et polyvalents même. Dans le secteur offensif, nous avons des artificiers qui forcent le respect. Au milieu, les chevilles ouvrières et les sentinelles ne manquent pas. En défense maintenant, c'est costaud. Une ossature composée de Khaoui, Khazri, Sliti, Meriah, Syam Ben Youssef, Ferjani Sassi, Naguez, Ben Amor, Ali Mâaloul, Skhiri, Badri, Srarfi et j'en passe fera forcément l'affaire».

«Un réservoir de qualité»

«De fait, rarement la Tunisie a connu pareil réservoir depuis une décennie ou même plus. Le secteur offensif a même de quoi surprendre des nations telles que l'Angleterre et la Belgique.

Nous disposons même de joueurs qui en Ligue 1 française pourraient postuler au récipiendaire du prix des dix meilleurs joueurs de l'année (Khazri, Sliti). Notre milieu est également bien fourni, avec des éléments émergents, mais aussi des valeurs sûres et des tauliers comme on dit. Dans les buts, avec Farouk Ben Mustapha, Moez Hassan et Balbouli, les cages sont sécurisées et même blindées. Franchement, si je devais miser sur un outsider aux dents longues dans la perspective du Mondial, je miserais sur la Tunisie qui peut créer la surprise et passer au second tour. Oui, mon choix se porterait sur nos vaillants représentants sans hésitation ! Regardez-les jouer et vous comprendrez: un bon gardien, une défense solide et des milieux talentueux et complémentaires, c'est le propre des équipes dans le coup !

Moi, je refuse toute étiquette qui colle généralement à la peau en football. Non, je crois plutôt au labeur, à l'osmose, l'alchimie, la cohésion et la vie de groupe. N'oubliez pas que le football est un sport collectif. C'est un sport d'équipe avant tout !

Quand un onze arrive à mettre sous l'éteignoir une star adverse, il peut arriver à ses fins en optimisant ses moyens.

En football de haut niveau, il faut avoir le respect et l'humilité nécessaires pour forcer son destin. Le respect de soi-même et du drapeau tunisien flanqué de l'étoile et du croissant !