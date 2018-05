Tunisie: Le rêve est permis...

Blessures

Le seul et le plus grand souci devant Nabil Maâloul est sûrement la cascade des blessures qui a frappé les titulaires et les joueurs cadres. Après Msakni, Maâloul, Ben Amor, voilà que Khenissi craque et même s'il peut rattraper le mondial, il sera comme Ben Amor et Maâloul, diminué. Pour une équipe qui cherche à se qualifier, il faut au moins une victoire et deux nuls, ou deux victoires mais avec autant de joueurs importants qui risquent de jouer à 50% de leurs moyens, la mission est-elle faisable ? Cela va être très difficile contre des équipes qui ont des joueurs qui jouent le très haut niveau et qui ne ratent rien.

Il ne faut pas être pessimiste, mais en même temps, et malgré cette amélioration dans la qualité du jeu dernièrement, il faudra voir si, contre le Portugal ou l'Espagne, nous serons en mesure de jouer sur le même rythme ? On voit nos joueurs, même les meilleurs, caler dans les grands tournois. Ils ne supportent pas la pression, ils n'aiment pas qu'on soit exigeants envers eux. Ils veulent jouer à l'aise, et sur un match, les Khazri et ses équipiers peuvent montrer de belles choses. Franchement, il faudra qu'on soit au pic de la concentration le jour j.

Et c'est souvent cette concentration qui nous a fait défaut au mondial. La qualité technique est garantie dans cette sélection, mais ce n'est pas la qualité de la Belgique et de l'Angleterre. Soyons humbles et réalistes pour pouvoir réussir. Si l'on croit qu'on est capable de passer au second tour, rien parce qu'on est une sélection qui a un prestige, ce sera l'erreur fatale. Les joueurs de Maâloul doivent rêver et espérer. Mais doivent aussi se mettre au travail et compenser les absences par un jeu solidaire, par une résistance mentale à la pression. Ils doivent gérer match par match, et, pourquoi pas, espérer piéger la Belgique ou l'Angleterre. Ce n'est pas quelque chose d'impossible en football, mais nullement aussi facile».