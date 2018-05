Afrique: J-30 - Le compte à rebours s'accélère pour la Coupe du monde en Russie

Moscou — A un mois du coup d'envoi de la Coupe du monde de football-2018 en Russie, le compte à rebours s'accélère pour le pays hôte qui a mis tous les moyens pour garantir une compétition "de grande facture" et offrir aux invités un "séjour agréable" dans le plus vaste pays de la planète.

Les derniers réglages s'effectuent actuellement dans les 11 villes-hôtes, tant au niveau des 12 stades devant accueillir les 64 matches du Mondial, qu'au niveau des camps de base des 32 sélections participantes, ou encore dans les aéroports d'où transiteront les milliers de supporters étrangers.

Lors de sa dernière visite en Russie, le 3 mai, le président de la FIFA Gianni Infantino, avait indiqué au cours d'une réunion du conseil de surveillance du Comité d'organisation Russie-2018, dirigée par le président Vladimir Poutine, que la Russie était prête à "100%" à organiser la Coupe du monde de la FIFA, Russie 2018.

"Un travail inédit a été effectué dans tous les domaines, des stades magnifiques ont été construits, les aéroports ont été modernisés, de nouveaux hôtels ont ouvert. Je veux particulièrement souligner le travail de sécurisation.

La mise en place du passeport du supporter et le programme de transport avec déplacement gratuit témoignent d'une chose : la Russie est totalement prête à accueillir le monde chez elle et à organiser une grande fête qui restera à jamais dans l'histoire", a notamment déclaré Gianni Infantino.

Mondial sécurisé et afflux touristique

Selon le directeur de l'Agence russe pour le tourisme (Rostourisme), Oleg Safonov, le "voyage pour le Mondial 2018 sera sécurisé à 100%".

En avril dernier, il avait indiqué à l'agence Sputnik, en réponse à une question sur l'impact que pourrait avoir l'actuelle campagne antirusse sur l'afflux touristique en Russie lors du Mondial-2018, que cette campagne "pourrait avoir un effet contraire, puisque de plus en plus de personnes à l'étranger décident de se rendre en Russie pour tout voir de leurs propres yeux sur place".

Le ministère russe des Situations d'urgence a mobilisé un personnel de plus de 40.000 agents pour assurer la sécurité dans les villes hôtes de la Coupe du monde-2018.

Selon les prévisions, la Coupe du monde-2018 drainera en Russie près d'un million et demi de touristes et supporters étrangers. Les villes hôtes, dont la capitale Moscou, ont subi un véritable lifting et ont été soigneusement "relookées" afin de séduire leurs visiteurs. Moscou, à titre d'exemple, a fait peau neuve, après une opération de rénovation et d'embellissement de l'espace public lancée en 2015.

Pour le Mondial-2018, l'obtention de visa a été fortement facilitée pour les touristes en Russie puisque le touriste ou le supporter, après avoir acheté ses billets de matches, pourra recevoir en ligne une carte Fan ID qui servira, à la fois, de visa et de laissez-passer.

Le porteur de cette carte pourra notamment franchir la frontière et voyager ensuite gratuitement à travers les villes russes. En effet, les porteurs de la carte Fan ID n'auront pas à payer pour les transports en commun, dont le métro et le train.

Plus de 2000 "bénévoles urbains", parlant des langues étrangères, seront présents en permanence au niveau des 31 gares ferroviaires de la société RZD, dans les 11 villes hôtes.

Leur principale tâche sera d'aider les passagers et les supporters à prendre place dans les trains, ainsi que lors de la descente. Ils aideront également les passagers à mobilité réduite. Un plus grand nombre de ces volontaires (plus de 1000) seront disponibles dans les gares de Moscou, où sera concentré le plus important flux de supporters.

Tous les bénévoles ont suivi une formation spéciale qui leur a permis de prendre connaissance des protocoles internationaux, de la Charte des bénévoles et de l'expérience acquise à travers les précédentes compétitions sportives internationales.

Attentes économiques de la Russie

Dévoilant ses attentes économiques du Mondial 2018, la Russie compte stimuler la croissance de son PIB au cours des cinq prochaines années, selon le directeur général du comité d'organisation du Mondial Russie 2018, Alexeï Sorokine.

"Nous nous attendons à ce que l'élan dure au moins cinq ans et assure une croissance du PIB allant jusqu'à 210 milliards de roubles (2,8 mds EUR)", a déclaré Sorokine, ajoutant que la tenue du Mondial devra également permettre de créer jusqu'à 240.000 emplois par an.

Dans la période précédant le tournoi, l'impact économique total s'est élevé à 867 milliards de roubles (11,5 mds EUR), soit environ 1% du PIB annuel russe. Dans le même temps, environ 220.000 emplois ont été créés dans le pays, a fait savoir le responsable.

Le Mondial-2018 se déroulera du 14 juin au 15 juillet dans 12 stades de 11 villes russes: Moscou, Kaliningrad, Saint-Pétersbourg, Volgograd, Kazan, Nijni Novgorod, Samara, Saransk, Rostov-sur-le-Don, Sotchi et Iekaterinbourg. Le match d'ouverture aura lieu le 14 juin au Stade Loujniki de Moscou entre la Russie et l'Arabie Saoudite.