Algérie: Chirurgie cardiaque - Plus de 3.5 milliards de DA de dépenses en 2017

Soutenant que la "stratégie" de la CNAS consiste à "diminuer" la facture de la prise en charge des malades à l'étranger et des transferts de devises , M. Heddam a fait savoir que la caisse est liée par des conventions à près de 20 cliniques privées en Algérie, lesquelles ont été "renforcées par leur dotation en spécialistes étrangers et nationaux dont la qualification est reconnue aussi bien en Algérie qu'ailleurs".

Intervenant en marge de la 2éme Journée scientifique de la Clinique médico-chirurgicale infantile (CMCI), M. Tedjini Heddam a précisé à la presse que la prise en charge de près de 10.000 assurés sociaux et ayants droits en chirurgie cardiaque dans les cliniques privées a coûté à la CNAS en 2017 plus de 3.5 milliards DA. A ce nombre, s'ajoute celui des quelque 1000 cas traités au niveau de la Clinique médico-chirurgicale infantile de Bousmaïl (Tipaza).

