Angola: Le pays et le Portugal projettent de coopérer dans le domaine de la Défense

Luanda — Le ministre portugais de la Défense, José Azevedo Lopes a estimé lundi à Luanda qu'il était temps de passer, avec l'Angola, de la coopération technico-militaire à celle du domaine de la Défense.

Intervenant à l'ouverture de la 17 Réunion de la Commission bilatérale dans le domaine de la Défense, le ministre a dit que le rapport au niveau de la Défense et des Forces armées était une des constances plus solides, institutionnelles et loyales de la coopération entre les deux pays.

Faisant le bilan des trois années de coopération, il a salué les progrès réalisés dans la réorganisation de la défense nationale de l'Angola et des Forces armées angolaises (FAA).

Soulignant que son pays avait collaboré à la définition des bases de conception des FAA, des doctrines d'organisation et juridico-légales, le ministre a également mentionné l'appui du Portugal à l'Ecole Supérieure de Guerre, qui place l'Angola dans une position avantageuse dans la formation militaire en Angola pour la paix et la sécurité du pays et pour sa participation à des missions internationales.

Enfin, le ministre portugais de la Défense a dit que son pays avait concrétisé l'appui à la Marine de Guerre d'Angola, branche militaire qui joue un rôle nucléaire dans la garantie de la souveraineté et de l'autorité de l'Etat angolais dans la mer, dans la vigilance territoriale et dans le lutte contre divers trafics et le terrorisme, ainsi que dans le contrôle, préservation et exploitation réglée des ressources et des espaces maritimes sous sa juridiction.