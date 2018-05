Angola: La ministre de la Santé reconnaît le patriotisme des infirmiers

Plus de trois millions de dollars américains seront utilisés par le gouvernement angolais, au cours des 12… Plus »

Les conséquences juridiques des erreurs de soins infirmiers et l'approfondissement de l'éthique et la déontologie professionnelle ont marqué les discussions des 10e journées scientifiques qui ont duré deux jours.

Dans son discours, la gouvernante a invité la classe et la société à faire de cette journée un jour de réflexion et de lutte contre les maux qui entravent les soins infirmiers.

La ministre de la Santé a admis que les infirmiers vivaient encore de nombreux problèmes sociaux, annonçant à cet effet que le ministère de la Santé travaille avec les banques d'épargne et crédit et Sol, pour concéder des crédits aux professionnels en un court laps de temps.

Elle a dit que le cadre actuel du secteur nécessite une implication de plus en plus proactive de toute l'équipe multi-professionnelle afin de répondre aux attentes et aux souhaits des utilisateurs, qui appellent à un service plus efficace offert par des professionnels profondément immergés dans l'esprit d'une assistance humanisée.

Huambo — La ministre de la Santé, Sílvia Lutucuta, a reconnu samedi dans la province de Huambo le sens patriotique, le dévouement et l'engagement des infirmiers pour soigner les patients et améliorer la qualité des services.

Copyright © 2018 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 130 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.