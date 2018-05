Angola: Les Angolais vivant en Zambie ont l'intention de retourner au pays

Plus de trois millions de dollars américains seront utilisés par le gouvernement angolais, au cours des 12… Plus »

Une équipe du Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme était récemment en Zambie pour l'inscription et, par conséquent, l'attribution de la carte d'identité, mais cette opération n'a touché que dix pour cent de la communauté.

Celle-ci consiste en la distribution de parcelles à des fins de logement et la pratique de l'agriculture en vue de quitter les deux camps, puisqu'ils n'ont plus le statut de réfugiés.

Dans un entretien avec l'Angop et Jornal de Angola à Lusaka, le deuxième secrétaire et chef du secteur consulaire de l'ambassade angolaise dans ce pays, Cabral Laureano, a expliqué que le gouvernement local avait entamé un processus de réintégration.

Les difficultés financières et l'absence de documents d'identification retardent cette intention de retourner, une question qui est analysée et traitée par les autorités angolaises.

Quelque dix mille autres personnes, pour des raisons de mariage, de famille et autres, ont quitté ces lieux et sont dispersées dans les diverses villes zambiennes, notamment Lusaka, Livengstone et Ndola.

Avec la fin du statut de réfugié en 2013, 15.000 Angolais sont encore logés dans deux camps en République de la Zambie en particulier celui de «mayuca yuca », dans la province occidentale de Mongo et Mayeba à Solwezi, en vertu des relations de réciprocité et de coopération entre les gouvernements des deux pays.

