Angola: Le pays en transformation a besoin de journalistes responsables - Archevêque

Huambo — La phase actuelle de changement politique, social et économique dans le pays exige que les journalistes aient un sens de responsabilité et un esprit patriotique, informant honnêtement et impartialement, pour la promotion de l'unité entre les Angolais.

Ce point de vue a été exprimé dimanche par l'archevêque de Huambo, Mgr José de Queiroz Alves, lors de son homélie à l'occasion de la Journée internationale de la communication, célébrée le 13 mai au Sanctuaire de Notre-Dame de Fatima. .

Pour lui, le moment que vit le pays impose un engagement sérieux des professionnels des médias dans leur activité, visant à promouvoir un environnement social porteur de valeurs et de progrès humain.

Il a mis au défi les journalistes d'être désireux d'aider les Angolais à discerner, évaluer et réfléchir sur les désirs et les aspirations dans cette nouvelle République, afin de ne pas être trompé.

Selon lui, cela ne sera possible que si les journalistes s'abstiennent de rapporter des faits infondés, basés sur des données inexistantes ou déformées, qui tendent à tromper et manipuler le destinataire.

L'archevêque a affirmé que ces informations peuvent également influencer les options politiques et promouvoir les profits économiques illicites, conduisant à une diabolisation qui peut fomenter des conflits intolérants et des attitudes qui ont pour seul résultat le risque de propager l'arrogance et la haine parmi les Angolais.

La messe du dimanche, qui a également servi à célébrer la solennité de l'Ascension de Jésus-Christ, selon le calendrier liturgique de l'Église catholique, a été marquée par l'administration du sacrement de la Confirmation à 43 jeunes.