Angola: Le pays se concentre sur la réforme de l'Etat et le renforcement de la citoyenneté

Luanda — L'attention de l'exécutif angolais est tournée vers la réforme et la modernisation de l'Etat, visant à renforcer la citoyenneté, a déclaré lundi, le ministre de la Défense nationale d'Angola.

Salviano Sequeira s'exprimait à l'ouverture de la 17ème réunion de la Commission bilatérale luso-angolaise dans le domaine de la Défense Nationale.

Il a ajouté que l'engagement de l'exécutif angolais inclut la diversification de l'économie et l'établissement d'une société de plus en plus juste et participative, qui assure l'expansion du capital humain, la réduction des inégalités et la création d'emplois.

Salviano Sequeira a souligné comme un autre front de l'exécutif angolais la promotion de la légalité pour mettre fin à l'impunité à ceux qui ne respectent pas les lois et ne tiennent pas compte de la coexistence sociale saine.

Il a déclaré que malgré la crise économique et financière, l'Angola continuait de se concentrer sur la restructuration et le redimensionnement de son système de sécurité nationale, conformément aux contraintes actuelles et à la géopolitique régionale, africaine et mondiale.