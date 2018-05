Angola: Les techniciens cherchent de meilleures réponses contre la violence

Luanda — Améliorer le processus de répondre aux situations de violence impliquant des enfants et des adolescents, dans le but d'être plus systématique et participative est l'objectif principal d'un atelier tenu lundi à Luanda sous le thème « Validation des flux et des paramètres pour assister les enfants victimes de violence».

Selon le secrétaire d'État du ministère de la Justice, Orlando Fernandes, l'atelier est une opportunité unique dans la construction de moules, visant à rendre de plus en plus efficace la protection spécifique des mineurs dans le contexte de la violence.

Il a souligné que le cadre juridique actuel de la justice pour mineurs était raisonnablement fortifié et qu'un certain nombre d'actions formatives avaient été réalisées et des mesures décisives avaient été prises pour protéger les enfants et les adolescents.

Il a précisé que les instruments juridiques existants devraient être plus concrets afin de ne pas rester dans le simple plan des intentions, vu que la loi doit toujours donner des conditions de praticité à la réalité.

Le séminaire sur la validation des flux et des paramètres de prise en charge des enfants victimes de violence est inclus dans le projet «Justice pour les enfants» financé par l'Union Européenne.

Les nouveaux paramètres sont destinés à montrer les obstacles actuels à l'activité du système, à savoir, la législation existante et la responsabilité de chaque acteur dans le processus de protection des enfants et des adolescents.