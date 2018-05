Algérie: Parc national de cèdres (Tissemsilt) - Site naturel idéal pour les sports de montagne

Le parc national des cèdres de Theniet El Had situé à 50 km du chef lieu de la wilaya de Tissemsilt, est considéré comme un endroit propice pour la pratique des sports de montagne tels que le ski sur neige, le cyclisme ou la randonnée.

Cette forêt attrayante surplombant la région d'El Medad, riche par son patrimoine végétal et faunistique, constitue l'un des sites naturels les plus indiqués pour la pratique des sports de montagne dans un cadre boisé féérique.

Le directeur de la maison du Parc national des cèdres, Houari Djardini, souligne que la forêt d'El Medad est devenue, ces trois dernières années, un lieu de villégiature pour les adeptes des différentes disciplines sportives, venant de plusieurs wilayas du pays.

Selon ce responsable, le parc d'El Medad a accueilli, ces trois dernières années, plus de 1.000 jeunes affiliés dans des clubs de cyclisme de montagne et des adeptes de la marche et des randonnées. Le site offre même des possibilités de pratiquer l'alpinisme.

La forêt des cèdres est à même de permettre la pratique de ce sport notamment les hauteurs d'Ain Brarit. Toutefois, ce sport est inexistant dans la région, faute de clubs et d'encadrement sportif spécialisé, a regretté le même responsable. .

Pour développer et promouvoir la pratique des sports de montagne dans ce merveilleux site naturel, le complexe sportif de proximité du village d'Amrouna a initié, en collaboration avec le club sportif de l'association de Theniet El Had et la DJS, trois tournois sportifs de cyclisme, de marche pédestre et de camping.

Ces manifestations ont enregistré la participation de plus de 300 athlètes venus de plus de 20 wilayas du pays, a rappelé, de son côté, le directeur de ce complexe, Henni Zaibit.

La même source a ajouté que ces tournois nationaux ont connu un "franc succès" eu égard à la participation record des jeunes sportifs et l'affluence des visiteurs de Tissemsilt et des autres wilayas voisines comme Tiaret, Ain Defla, Djelfa et Chlef.

Par ailleurs, M. Zaibeit a annoncé que le complexe compte lancer, avant l'été prochain, un club de sports de montagne et organisera des sessions de formation dans diverses disciplines, des activités touristiques et récréatives au sein de la forêt d'El Medad.

Tourisme et sport: des créneaux porteurs

Plusieurs projets sont en cours de réalisation dans le Parc national des cèdres avec l'objectif de drainer davantage des touristes et des amateurs de sports de montagne.

Il s'agit, entre autres, de la réalisation d'un camp de jeunes d'une capacité d'accueil de 300 places qui enregistre un taux d'avancement jugé appréciable, en plus d'un théâtre en plein air, un stade de proximité, une piscine, ainsi qu'une salle de conférences et de spectacles.

Le directeur local du tourisme et de l'artisanat, Abdelkayoum Ledraa, cite également un projet de construction d'un village de vacances comptant 50 chalets en bois d'une capacité d'accueil globale de 210 lits.

Ce projet ayant nécessité un investissement privé de 150 millions DA, porte également sur la réalisation d'une salle de conférences, d'aires de jeu, de sites de repos, d'une piscine, d'espaces verts aménagés pour l'accueil des touristes.

Par ailleurs, les autorités de la wilaya misent sur la contribution de ce village touristique pour drainer les touristes vers le Parc national des cèdres de Theniet El Had, et multiplient les efforts pour renforcer les structures d'accueil et relancer le secteur du tourisme dans la région.

La maison du parc d'El Medad lancera, au deuxième semestre de l'année en cours, un projet d'aménagement des espaces naturels au sein de cet endroit pittoresque.

Une opération d'aménagement et d'ouverture de pistes est programmée avant la fin de l'année, au sein de la forêt des cèdres pour permettre et développer la pratique de plusieurs sports comme la marche, le cyclisme et les randonnées pédestres.

Selon le directeur de la maison du parc des cèdres, il est envisagé l'organisation d'une manifestation internationale de sports de montagne. L'événement fera connaître ce site et lui ouvrira des perspectives prometteuses sur le plan touristique.