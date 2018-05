Sénégal: Le FMI note une gestion prudente de la dette

Cet ensemble comprendra des mesures pour accélérer les réformes de la politique fiscale et de l'administration des recettes (0,8 % du PIB); maîtriser les dépenses d'investissement non prioritaires qui sont financées sur ressources intérieures (1,0 % du PIB) et contenir les dépenses courantes (0,1 % du PIB).

Alors que les autorités ont proposé un ensemble de mesures en 2018 pour augmenter les recettes et réduire la pression sur les dépenses, la cible sur le déficit budgétaire prévue dans le programme sera élargie en 2018 de 2,7 % du PIB à 3,5 % du PIB pour faire face aux retards de paiements en 2017 et pour créer un espace supplémentaire pour les dépenses de sécurité.

Toutefois, alors que les prix intérieurs de l'énergie au détail sont restés stables, la hausse soutenue des prix mondiaux du pétrole a un impact négatif sur le budget en 2018. Les tensions budgétaires se sont encore accentuées du fait de recettes inférieures aux anticipations et des augmentations de la masse salariale, des charges d'intérêts et des dépenses de sécurité.

Des évolutions récentes ont contribué à une amélioration de certains indicateurs d'endettement : une baisse sensible de la trajectoire du ratio dette/PIB en raison de la modification de l'année de référence du PIB, ce qui devrait ramener la dette de l'administration centrale à moins de 50 % du PIB fin 2017, et ii) un lissage notable du service de la dette après le rachat de 40 % de la dette de l'Eurobond 2011 au moyen du produit de l'Eurobond 2018.

Copyright © 2018 Le Journal de l'Economie Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 130 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.