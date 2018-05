Ile Maurice: Drogue - Il obtient la libération conditionnelle en attendant son procès en appel

La coopération entre Maurice et Madagascar sera renforcée sur les plans commercial, douanier, culturel et… Plus »

Qui plus est, lors de sa comparution fin avril, Jean Paul Kevin Poynee avait plaidé coupable. Et Me Erickson Mooneapillay, qui l'a représenté en cour intermédiaire, avait demandé la clémence de la cour.

Il avait écopé d'une amende de Rs 50 000 et de quatre ans de prison, fin avril. Jugeant cette peine excessive, l'accusé, par le biais de son avocat, Me Hisham Oozeer, a interjeté appel devant la Cour suprême.

Il doit également signer une reconnaissance de dette de Rs 100 000 et se rendre au poste de police tous les jours. Il doit de surcroît être muni d'un téléphone portable qu'il n'utilisera que pour répondre aux appels de l'Anti-Drug and Smuggling Unit.

Copyright © 2018 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 130 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.