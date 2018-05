Gabon: Abdelaziz Yaaqoubi cède son fauteuil de DG de l'Union gabonaise de banque au marocain El Kiram Abdelouaheb

Abdelaziz Yaaqoubi, qui occupait jusque là le fauteuil de Directeur Général de l'Union gabonaise de banque ( UGB), filiale du Groupe bancaire marocain, Attijariwafa Bank, s'en va.

Il atterrit désormais sur les Bords de la Seine comme Directeur Europe avec résidence à Paris, en France. Selon des informations exclusives parvenues à Confidentiel Afrique, Abdelaziz Yaaqoubi cède son fauteuil à un autre marocain, El Kiram Abdelouaheb, précédemment Directeur Général de la filiale congolaise. Un produit de la maison souffle-t-on. Abdelaziz Yaaqoubi laisse derrière lui une banque de référence en termes de financement de l'économie gabonaise, de collecte de l'épargne et de soutien aux Petites et Moyennes entreprises. Rappelons qu'au cours de ces dernières années, l'Union gabonaise de banque -a orienté ses investissements financiers - dans la construction des infrastructures ( ports et routes) , des industries (cimenteries) ainsi que le financement des logements destinés aux particuliers.

Le premier administrateur Directeur général de l'ère Attijariwafa Bank fut François Hoffman qui considérait que la stratégie de développement du groupe représentait « une opportunité qui s'est présentée à Attajariwafa Bank qui cherchait à se développer en Afrique subsaharienne .>>

Un protocole d'accord avait été signé entre les Groupes Crédit agricole français et Attijariwafa (AWB), qui s'implantera en zone UEMOA (Union économique et monétaire Ouest africaine) et CEMAC (Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale) avec la perspective de conquérir de nouveaux territoires favorables à des investissements.

Cette opération menée au Gabon s'étendra vers les établissements bancaires de détail du Congo (Crédit du Congo, 81% du capital), de la Côte d'Ivoire (Société ivoirienne de Banque pour 51% du capital), du Cameroun-Société camerounaise de banque pour 65% du capital), et du Sénégal (Crédit du Sénégal pour 95% du capital).

L'UGB est une société anonyme créée en 1962 à Libreville. Son capital actuel est de 10 milliards de francs CFA. Il est réparti entre le Groupe Attijariwafa Bank (58,71%) et des intérêts gabonais (41,29 %.

Attijariwafa Bank est entré au capital de l'UGB en décembre 2008. C'est le premier groupe bancaire et financier du Maghreb, rappelle-t-on.