Seychelles: Au premier trimestre l'investissement étranger au pays atteint 35 millions de dollars

Lenny Gabriel, chef adjoint du Conseil, a déclaré à la SNA que «des consultations ont été menées avec différents départements et qu'une liste d'opportunités d'affaires a été présélectionnée afin d'être mis en avant. Ces activités sont facilement sollicitées et ouvertes à l'investissement».

Plus tôt cette année, l'Office a terminé un exercice dans le cadre duquel il a cartographié tous les secteurs nécessitant des investissements étrangers et locaux. Ces opportunités d'investissement comprennent le développement d'applications, les tyroliennes, la plongée sous-marine, les hôtels écologiques, les usines de glace, la transformation du poisson pour n'en nommer que quelques-uns.

Le directeur général a déclaré: «Les opportunités abondent également dans les activités périphériques de l'industrie du tourisme telles que le tourisme d'aventure, le tourisme médical et le divertissement. Nous devons inciter les vacanciers à dépenser plus que simplement rester dans un hôtel. "

Cependant, Mme Vidot a déclaré qu'il existe plusieurs opportunités d'investissement où les investisseurs peuvent placer leur argent, allant des secteurs traditionnels tels que le tourisme et la pêche à la technologie et aux services financiers.

