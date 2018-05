Burkina Faso: Tournoi de la solidarité/Nayala - Biba remporte le trophée

Cette année encore le fils de Biba Soabou DIALLO conseiller de la boucle du Mouhoun n'a pas dérogé à la règle en organisant la 7ème édition du tournoi de la solidarité à Biba. Ce tournoi a connu son apothéose le week end dernier avec le sacre de l'équipe de Biba face à la formation venue de yabha. C'était en présence de l'initiateur du tournoi et de plusieurs invités.

Il est 16 heures ce samedi 06 mai à Biba, le terrain de football refuse du monde. Et pour cause la grande finale tant attendue du tournoi de la solidarité de l'enfant du village et conseiller MPP de la boucle du Mouhoun Soabou Diallo. Autorités politiques, religieux et coutumières de la région, populations de Biba et environnant, tous sont sortis nombreux pour soutenir l'initiative de Soabou Diallo.

Après les phases éliminatoires dont plus d'une dizaine d'équipes de la localité, ont participé c'est l'équipe de Biba et de Yabha qui ont réussi à se hisser à la finale. Après 90 minutes de jeu, l'équipe du village de Biba fini l'emporte sur le score de 2 buts à zéro. Au-delà du score c'est la fraternité, la cohésion qui prime selon Soabou Diallo initiateur du tournoi. Cette compétition est un cadre de solidarité, de cohésion et de partages entre jeunes de la localité a indiqué Soabou Diallo.

A la fin du match c'était plutôt une ambiance de fête qui régnait dans le village. Toutes les équipes qui ont participé à ce tournoi ont empochées des enveloppes, des gadgets et autres présents ont également été distribués aux jeunes de la localité. Par ailleurs, la finale a également connue la présence de M Emile Pargui Paré directeur générale des ENSP, et du représentant du parrain. Rappelons que le parrain de cette 7ème édition était le directeur général du Trésor et de la Comptabilité Publique M. Naby Abraham Ouattara.

Après avoir remercié le comité d'organisation et l'ensemble de la population de la localité dans son mot de fin, Soabou Diallo a donné rendez-vous aux jeunes, l'année prochaine pour la 8ème édition du tournoi.