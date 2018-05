Afrique: Congrès des verts africains

Le temps est à la révolution des mentalités et de l'action politique pour sauver l'écosystème », a affirmé le secrétaire général de la fédération. C'est là, a-t-il mentionné que l'action des partis écologistes de tous les pays doit intervenir pour sauver l'homme et la nature du précipice.

« A force de sacrifier l'essentiel pour l'urgent, on finit par oublier l'urgent de l'essentiel. Une civilisation qui fait cumuler la connaissance et le savoir mais dans le même temps, reste incapable de réorienter son développement pour éviter que le crash total ne soit encore sur le bon chemin.

A entendre le secrétaire général de la Fédération des verts africains, Papa Meissa Dieng, être écologiste aujourd'hui n'est qu'une question de bon sens. «L'écologie est avant tout une question de relations entre des hommes et des femmes dans une production face à la nature. Il est important de s'interroger sur les rapports entre les êtres humains et la façon dont ils modifient la nature», a-t-il indiqué.

Pour lui, face à tous les phénomènes qui impactent l'environnement, l'écologie apparaît comme une solution transversale disponible. C'est pourquoi, il a salué la mobilisation des écologistes venus de l'Afrique et même de la Suède en vue de fédérer les énergies pour le rayonnement et l'enracinement de l'écologie en Afrique et dans le monde.

Copyright © 2018 Sidwaya. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 130 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.