Comme annoncée par les adversaires politiques d'Alpha Condé, la ville morte est bel et bien…

A moins que le président Condé n'ait fait le choix de jouer la carte du pourrissement pour in fine justifier son incapacité à organiser les élections de 2020 et prolonger ainsi son bail au Palais Sékoutoureya. Ce n'est pas impossible, surtout qu'on lui prête l'intention de vouloir briguer un troisième mandat.

Dans un pays où sont prégnants les clivages ethno-régionalistes, et où la violence a pignon sur rue, on croise déjà les doigts, de crainte que tout cela ne se termine par un bain de sang ; ce qui allongerait inutilement la liste déjà trop longue des militants de l'opposition tués au cours de manifs de rue. Cela dit, le président Alpha Condé est interpellé.

Et ce n'est pas tout. Dalein Diallo et ses camarades qui en ont gros sur le cœur, déplorent le fait que le pouvoir « rejette les propositions faites par les partenaires techniques et financiers ; histoire de concilier les différentes positions en vue d'une sortie de crise pouvant faciliter l'installation des conseillers élus des collectivités locales ». Le moins que l'on puisse dire, c'est que la Guinée a mal à sa gouvernance.

La circulation routière bloquée par endroits, des magasins et commerces fermés avec une Administration quelque peu paralysée. C'est le constat que l'on pouvait faire hier, 14 mai 2018, à Conakry, Kinda, Dubréka et Manéah, en Guinée. Cela fait suite à l'appel à villes mortes lancé par l'opposition guinéenne conduite par Cellou Dalein Diallo aux fins d'exiger la publication, dit-elle, « des vrais résultats des élections communales » du 4 février dernier.

