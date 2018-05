Ile Maurice: Ces écoles primaires privées qui ont la cote

Le leader de l'opposition s'intéresse aux consommateurs de cannabis. Plus précisément, à… Plus »

Fondée en 1991, l'école accueille entre 15 et 25 élèves dans une classe. Pour le propriétaire de l'établissement, Clavis a le plus beau campus de toutes les écoles primaires du pays.

Pour le maître d'école, Nicholas Hamer : «Le monde bouge et évolue tellement vite qu'il n'y a pas que l'académique qui compte. Il est nécessaire que les enfants développent des compétences et aptitudes.

Propriétaire : La société Prokid qui regroupe 160 actionnaires. Parmi, les fondateurs Philippe Forget et Patricia Prud'homme. L'école est à but non-lucratif, signifiant qu'aucun actionnaire ne touche de dividende. Le profit est injecté à 100 % dans l'école.

«Si aujourd'hui, nous avons des enfants et autres qui tuent et des parents qui n'ont pas de manière, la faute est aux écoles primaires qui ont arrêté de faire la classe de morale», s'insurge Marie Claire Ducasse-Heerah.

«Nos élèves sont là depuis l'âge de 2 ans et demi. Puis, nous prenons les frères, les soeurs et les cousins. Il ne nous reste par la suite qu'une dizaine de places.» L'école dispense de classes de morale, de la maternelle au Higher School Certificate (HSC).

Il y a aussi les frais d'inscription ainsi qu'un dépôt remboursable à la fin de la scolarité si l'enfant ne casse rien. Marie Claire Ducasse-Heerah affirme qu'il s'agit d'une école catholique, mais qui est également ouverte aux autres. Vingt élèves dans une classe et «jamais 20 et demi».

Les frais comprennent l'assurance avec une couverture jusqu'à Rs 10 000, les frais d'examens, le check-up médical et les vaccins.Selon Samir Sooknah, l'école - opérationnelle depuis 2006 et installée à Paillotte, Phoenix, depuis 2015 - accueille jusqu'à 25 élèves par classe. «L'école a toujours enregistré

Propriétaire et directeur : Samir Chandrakant et Maheswari Sooknah

L'école primaire de Lorette offre une éducation catholique qui libère, habilite et motive les élèves à utiliser leurs dons respectifs avec confiance, créativité et générosité dans l'amour et le service responsable.

Ils sont même de plus en plus nombreux à le faire. D'après les chiffres du bureau national des statistiques, le nombre d'admis est passé de 5 010 à 5 243, durant les trois dernières années.

Copyright © 2018 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 130 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.