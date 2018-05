Ile Maurice: Ressources marines - l'Union européenne et la Banque mondiale lorgnent l'océan Indien

Le leader de l'opposition s'intéresse aux consommateurs de cannabis. Plus précisément, à… Plus »

Cet album ne se contente pas de montrer les boutiques. Même si on ne les voit pas, on entend la voix des boutiquiers. De la boutique Charly à RoseBelle, un commerçant confie : «Autrefois, la boutique embau- chait quatre commis qui dormaient au grenier.» Jean Chung Wai de Cluny témoigne : «La boutique servait aussi de bureau de poste.»

Exemple, ces vers de Ro- bert-Edward Hart : «Tous les songes d'Asie/Tous les parfums d'Afrique/Toute la poésie chimé- rique/Me viennent ce soir avec cette brise de la Mer Indienne/ M'apportant un peu l'âme de langueur/Et de flamme aérienne/ Qui aux seuls noms d'Asie et d'Afrique me grise.» Marcel Cabon, Malcolm de Chazal, Jean Claude de l'Estrac, Her- vé de Rauville, André Masson, Vijaya Teelock, Marie Thérèse Humbert, sir Charles Bruce sont aussi cités.

«Avec le professeur Rivière, nous nous sommes demandé ce que serait devenue la population, sans ces commerçants. Ils ont aidé tout le monde, du plus riche au plus démuni».

En préface, Jean-François Guimbeau écrit : «Le déclin des boutiques chinoises s'amor- ça vers le milieu du XXe siècle. Les enfants allèrent à l'école et beaucoup firent des études supérieures en finance, en médecine ou d'autres filières prestigieuses. N'ayant plus de relève, les parents finirent par fermer leur commerce. Après l'indépendance, beaucoup de familles choisirent aussi d'émigrer vers le Canada.»

