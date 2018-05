La D Galerie (Paris) fait un écho à la Biennale de l'art africain contemporain de Dakar. Elle inaugure, le 15 mai, une exposition collective et évolutive regroupant cinq artistes de nationalité burkinabé, malienne, française et sénégalaise.

En écho au thème « L'Heure rouge » de la 13ème Biennale de Dakar qui réunit artistes, amateurs d'art et collectionneurs, pendant un mois autour de l'art africain contemporain, la D Galerie inaugure, à Paris, le 15 mai, « Lien », une exposition collective et évolutive. Cinq artistes de nationalité burkinabé, malienne, française et sénégalaise partageront les murs de la galerie autour du lien qui unit territoires et individus.

Mouvante comme l'est son sujet, cette manifestation évoluera au fil des jours pour intégrer d'autres œuvres d'art africain contemporain, confiées pour la majeure partie d'entre elles par la collectionneuse Marie Laure Croiziers de Lacvivier.

La directrice de la D Galerie, Domitille Bertrand, rappelle : « Pascale Fournier qui présentait une série de photos pour le "Off" dakarois, Présences en 2016, sous le haut parrainage de Ousseynou Wade, Kalidou Kassé et Massamba Mbaye, dévoilera un ensemble de sculptures en porcelaine, tableau vivant des interactions sociales ». Son travail résonnera avec l'installation sonore et immersive de Francis Wargnier sur le thème de la ville et de ses mutations.

Hyacinthe Ouattara exposera des dessins et peintures où portraits et maillages de lignes agitées forment un tout expressif. Babacar Mbaye Diouf proposera, lui, un voyage minutieux dans la trame que tissent les foules, à travers plusieurs toiles dans lesquelles l'individu est l'alphabet. Ibrahim Ballo, quant à lui, partagera un travail cousu et peint aux couleurs tranchées et vibrantes, portant sur le lien de filiation.

« Réunis le temps d'une exposition, ces cinq artistes constitueront une proposition artistique sur le lien qui unit et distend, sur le lieu qui rassemble et transforme, entre territoires imagés et groupes liés, entre mutation et transfiguration », explique la commissaire de l'exposition, Domitille Bertrand. Elle estime que « Lien » nous invite à un écho, celui d'une biennale qui résonne à l'international.

D. Bertrand informe que « La D Galerie possède un robot que l'on peut téléguider afin d'organiser des visites privées de l'exposition, pour ceux qui, depuis l'étranger, souhaiteraient visiter et voir les œuvres à distance ». L'objectif de la directrice, « offrir de véritables expériences artistiques où l'art est une surprise et un voyage ».

Elle veut présenter les artistes de demain aux collectionneurs et aux profanes. Lancée en mars via son agence Develop'on, la D Galerie organisera plusieurs événements par an dans différents lieux, avec pour résidence principale la Galerie Louchard, un espace de 75 m2 dans le 19e arrondissement à Paris.

Fait nouveau pour « Lien », l'expo accueillera aussi des œuvres de la collectionneuse Marie Laure Croiziers de Lacvivier, historiquement très liée à la Biennale et fervente soutien des arts, et sera évolutive, du 16 au 27.