Afrique: Objectifs du développement durable - La jeunesse africaine en conclave à Ouagadougou

Mais aussi à travers l'organisation des sommets et foras dans différents pays en Afrique et dans le monde qui sont sanctionnés par des déclarations, des appels à l'action ou des projets en faveurs des jeunes, il porte ainsi ses efforts vers la quête de l'accélération de la réalisation des ODD. Ses principales actions concernent également le plaidoyer, la mobilisation sociale, le renforcement des capacités.

En ce sens, elle doit développer une participation responsable et citoyenne Le Réseau des organisations des jeunes leaders africains des Nations Unies pour les Objectifs du développement durable a déjà réussi à porter la voix de la jeunesse aux assemblées générales des Nations Unies, dans les grandes instances, assises internationales et auprès de grands dirigeants du monde.

Il veut aussi qu'elle « joue sa partition dans la résolution des problèmes auxquels elle est confrontée non pas seulement en tant qu'observateur, bénéficiaire ou plaignant mais en tant qu'acteur et force de proposition.

Voulant miser sur la jeunesse, plus de la moitié de la population en Afrique, le Réseau entend l'impliquer davantage pour « l' accès aux services sociaux de base, aux droits à des soins de santé de qualité, à une éducation ou à une formation appropriée afin de répondre de façon concrète aux défis liés à l'emploi et à leur autonomisation ».

La rencontre est placée sous le très haut patronage de Roch Marc Christian Kaboré, président du Faso et président du Conseil national de lutte contre le Sida et les IST (Cnls-Ist).

Initié par le Réseau des organisations des jeunes leaders africains des Nations-Unies pour les Objectifs du développement durable (Rojalnu-Odd), le rendez-vous de Ouagadougou vise à « contribuer à renforcer le positionnement citoyen et responsable des jeunes au cœur des agendas de développement durable », selon le chargé de communication du Comité international de pilotage Crédo Tetteh. L'objectif général de la rencontre est de « renforcer qualitativement la participation responsable et citoyenne des jeunes dans la mise en œuvre des politiques publiques de développement », selon le même communiqué

La rencontre s'inscrit dans la « perspective de la capitalisation des acquis et de l'amélioration de la gouvernance pour mieux coordonner les initiatives des jeunes dans le cadre des politiques publiques en lien avec les Objectifs du développement durable (Odd). Aussi, le thème des assises portera sur : « Vers l'appropriation des Objectifs du développement durable (Odd), la contribution des jeunes au cœur du plan de rattrapage du VIH (90-90-90) et la capture du Dividende Démographique ».

